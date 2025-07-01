¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?

La limpieza rutinaria de su OneBlade después de cada uso permite que funcione de forma eficiente y proporcione el mejor afeitado posible. Para limpiar el dispositivo, siga estos pasos:
Para evitar dañar su OneBlade, no golpee el mango contra el lavabo ni superficies duras.
Retire los accesorios del dispositivo y sople el pelo que haya quedado en la cuchilla. Encienda su OneBlade y enjuague la cuchilla y el mango con agua tibia.
Enjuague los accesorios por separado bajo agua tibia.
No seque la cuchilla con una toalla o un pañuelo de papel. Deje que el dispositivo y sus accesorios se sequen al aire. Evite tratar de eliminar el vello del dispositivo usando objetos afilados, como pinzas.
Para saber más sobre el mantenimiento de su Philips OneBlade, consulte el manual de usuario digital o contacte con nosotros.
Tenga en cuenta lo siguiente: Los accesorios suministrados con el producto pueden diferir de los que se muestran en la ilustración inferior. Sin embargo, las instrucciones de limpieza se aplican a todos los modelos de OneBlade.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP2724/10 , QP2824/10 , QP6530/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›