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Asistencia de Philips

¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?

Aunque su Philips Airfryer no necesita aceite para cocinar y freír los alimentos, si añade aceite directamente a los ingredientes frescos al prepararlos, como patatas recién peladas o pollo, puede crear una capa crujiente y mejorar el sabor general del plato.
Nota: Nunca vierta aceite en la sartén de la Airfryer.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9218/72 , HD9218/71 , HD9220/29 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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