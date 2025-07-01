¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?

Puede utilizar cualquier tipo de aceite para freír o planchar/asar/hornear en la Philips Airfryer. Además, también puede utilizar grasa animal.



Tenga en cuenta lo siguiente:

Añada aceite solo a los ingredientes y no directamente en la sartén de la Airfryer.

Los alimentos prefritos, como las patatas fritas congeladas, los nuggets de pollo, los rollitos de primavera, etc. no necesitan aceite adicional.

No utilice aceite prensado en frío, ya que se quema a altas temperaturas.

Pele las patatas y córtelas con la forma deseada. Deje las patatas en remojo en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos y séquelas con papel de cocina. Añada media cucharada de aceite a un bol. Coloque las patatas en el bol y remuévalas hasta que estén bañadas de aceite. Con un utensilio de cocina o las manos, coloque las patatas en la cesta de la Airfryer.

Seque el exterior del alimento con papel de cocina, si es necesario. Aplique un poco de aceite al exterior del alimento o bien utilice un spray de aceite. Aplique solo una capa. El aceite sobrante caerá a la sartén de la Airfryer durante el proceso de fritura con aire caliente.

Mezcle un poco de aceite con el pan rallado antes de empanar o aplique con espray o un cepillo un poco de aceite a la capa de pan rallado después.: También puede adobar carnes o aves en lugar de aplicarles aceite.¿Ha solucionado esto el problema? Si no lo ha resuelto, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.