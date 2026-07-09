Al activar la función de iones del moldeador o la plancha de Philips, se generan iones negativos que neutralizan los iones positivos de la atmósfera. Este proceso de neutralización sella las cutículas del cabello y ayuda a reducir el encrespado y la electricidad estática. Como resultado, obtendrá un cabello suave, brillante y sin encrespado.
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¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?