Si tiene alguna duda sobre los efectos del rizado o alisado del cabello con un moldeador de Philips, lea nuestros consejos a continuación.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHH880/00 , BHS675/00 , BHS677/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo utilizo mi cepillo alisador con calor Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?