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¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?

Para conocer los accesorios de horneado compatibles con su modelo de Airfryer, lea el siguiente artículo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HD9218/72 , HD9218/71 , HD9220/29 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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