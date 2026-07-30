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Asistencia de Philips

¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?

Al registrar un cepillo dental Sonicare, puede comprobar si hay alguna oferta especial que solicitar. Puede registrar el cepillo dental a través de Philips.com o la aplicación Sonicare. Solo puede registrar su cepillo dental a través de la aplicación si tiene un cepillo dental compatible con la aplicación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6681/28 , HX3281/20 , HX3281/32 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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