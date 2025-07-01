Asistencia de Philips ¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?

El uso de un sujetador que se ajuste bien es esencial para una experiencia de extracción cómoda y sin dolor que favorezca una extracción eficaz de la leche.

Consulte los siguientes consejos para su modelo específico.

Extractor de leche eléctrico portátil Philips Avent Natural Care Asegúrese de que: Lleva un sujetador elástico.

La tira del sujetador se ajusta al ras de la piel del pecho y no se levanta Si observa el interior del sujetador entre los pechos, no ve que se filtre la luz a través de la banda.

Si estira la tira, por ejemplo, con el pulgar, no se estira más de 2-3 dedos del cuerpo para garantizar que el tejido mamario quede bien sujeto.

Los tirantes del sujetador son ajustables para que pueda regular su longitud y fijar el extractor de leche en el sujetador para que quede fijo si usted se mueve durante la extracción. Si se pierde el vacío, pruebe a ajustar los tirantes del sujetador para que el extractor quede más sujeto.

No se recomienda usar sujetadores con aros. Extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent Los protectores y vasos se adaptan a la mayoría de sujetadores normales y de lactancia.

Si la extracción de leche te resulta incómoda, prueba a cambiar a un sujetador más elástico (pero no demasiado para evitar que los vasos se deslicen durante la extracción).

No se recomienda usar sujetadores con aros. Extractor de leche eléctrico individual/doble Philips Avent Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia normales.

Funciona bien con la mayoría de los sujetadores de lactancia con ranuras más grandes para el embudo del extractor (el cuerpo del extractor no se puede conectar a través del sujetador).

No se recomienda utilizar un sujetador de lactancia con orificios circulares en lugar de ranuras.