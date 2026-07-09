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Asistencia de Philips

¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?

Puede sustituir rápidamente la cuchilla de su OneBlade cuando ya no ofrezca resultados de afeitado óptimos siguiendo las instrucciones a continuación.

Al final de este artículo encontrará un vídeo más detallado.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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