Asistencia de Philips ¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?

Prepare platos deliciosos con la Airfryer de Philips. Hay varias formas de encontrar nuevas recetas que preparar con su Airfryer de Philips. Puede encontrar recetas inspiradoras para la Philips Airfryer en los siguientes lugares: 1. En la aplicación HomeID: disponible para iOS y Android. Visite www.home.id/app para saber más sobre la aplicación HomeID.

2. Encuentre inspiración con las recetas de Easy Airfryer descargando el libro de recetas de Philips Airfryer. Haga clic aquí para iniciar la descarga. (Nota: El tamaño del archivo es de 32 MB; la descarga puede tardar unos minutos)

3. Buscando en Internet recetas para Philips Airfryer.

Descargar aplicación HomeID Puede descargar la aplicación HomeID del App Store de iOS o Google Play escaneando el siguiente código QR: