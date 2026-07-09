¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?

Compruebe el indicador de desgaste de su OneBlade para determinar cuándo sustituir la cuchilla. Cuando el símbolo de sustitución sea claramente visible, será el momento de cambiar la cuchilla. Cada cuchilla debe durar unos cuatro meses, dependiendo de su rutina.
También puede supervisar el estado de la cuchilla en la app Philips OneBlade.
Consejo: Las cuchillas íntimas de OneBlade pueden diferir de las siguientes indicaciones, ya que el protector para la piel puede evitar que el símbolo de sustitución se vuelva visible. Cada cuchilla está diseñada para durar unos cuatro meses, dependiendo de su rutina, pero debería sustituirla si el rendimiento empeora en ese periodo.
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