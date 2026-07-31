Asistencia de Philips ¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?

Sí. Puede usar las tetinas Natural Response de Philips Avent con líquidos más espesos y leche. Entre estos líquidos más espesos se incluyen fórmula antiregurgitación (AR), leche mezclada con cereales, arroz para bebés, alimentos para bebés y mezclas de leche y sopas.

Dado que los líquidos más espesos fluyen más lentamente, puede que necesite una tetina de un número más alto para conseguir un flujo de alimentación cómodo para el bebé.

Para líquidos más espesos, puede usar la tetina Natural Response número 6 ("comida espesa"), especialmente diseñada para alimentos más espesos.

Las tetinas Philips Avent Natural Response están disponibles en velocidades de flujo de 1 a 5 en Estados Unidos y Canadá, y de 1 a 6 en otros países.

Nueva navegación de las tetinas en paquetes de productos en 2025. Estamos actualizando nuestros paquetes de productos con una navegación clara. La nueva navegación incluye colores fácilmente reconocibles y una mayor claridad de la velocidad de flujo de la tetina. Nueva guía, las mismas tetinas en el paquete.