¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?

Para cargar su OneBlade de forma segura y eficaz, asegúrese de que el adaptador USB cumple las siguientes especificaciones:

Voltaje de entrada: 100-240 V.

Voltaje de salida: 5 V.

Potencia de salida: 1 A o superior.

Si desea cargar su OneBlade en un entorno con mucha humedad (por ejemplo, un baño), utilice siempre un adaptador resistente a salpicaduras (IPX4).

Puede encontrar estas especificaciones impresas en el propio adaptador (consulte el ejemplo que aparece a continuación) o en la documentación que recibió al comprar el adaptador.

*Sugerencia: la X en IPX4 es un marcador de posición y es posible que aparezca otro dígito en su lugar (por ejemplo, IP24 o IP44) en la descripción de un adaptador. Si el segundo dígito después de "IP" es un 4, el adaptador está clasificado como resistente a las salpicaduras.