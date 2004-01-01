86BDL8051C/00
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.
El toque capacitivo le da la apariencia innovadora de vidrio de borde a borde con un ancho de bisel de solo 1,5 mm. Cree una experiencia interactiva memorable con hasta 10 puntos de contacto al mismo tiempo. Esta pantalla, ideal para aplicaciones colaborativas y competitivas, conecta a su audiencia con cualquier contenido, lo que lo hace ideal para entornos educativos, lugares públicos, empresas, espacios de hospitalidad y venta al por menor.
Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.
El software de videoconferencia listo para usar hace que las llamadas de video individuales o grupales sean más fáciles que nunca. Simplemente utilice su propia cámara o agregue el paquete opcional Logitech Meetup para una solución ConferenceCam todo en uno.
Integre esta pantalla profesional de Philips en su red Crestron para obtener un control remoto completo a través de su computadora portátil, computadora de escritorio o dispositivo móvil. Encienda y apague la pantalla, programe contenido, administre la configuración y conecte fácilmente dispositivos externos. Crestron Connected® ofrece una solución de nivel empresarial rápida, confiable y segura para el control del sistema.
