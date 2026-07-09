El moldeador Philips desprende un olor extraño

Si detecta un olor químico o a quemado mientras utiliza un secador o una plancha Philips, consulte nuestros consejos para resolver este problema.
Algunos dispositivos, como secadores y planchas, producen un olor extraño durante el primer uso. Este olor es completamente normal y generalmente desaparece tras varios usos. Para minimizar el olor, pruebe a moldear su cabello en una habitación con bien ventilada o cerca de una ventana abierta.
Otro posible motivo por el que el moldeador puede desprender olor a quemado es que esté sucio. Si hay partículas de polvo o residuos acumulados en la plancha o el secador, la alta temperatura del dispositivo puede quemarlos y provocar el olor. Para resolver este problema, limpie correctamente el dispositivo de moldeado antes de cada uso. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo limpiar el moldeador Philips, consulte el manual de usuario. Si los consejos anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia adicional.
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