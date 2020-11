La sencilla técnica de “apuntar y disparar” y el tiempo de actividad confiable convierten al arco en C móvil Zenition 50 con intensificador de imagen en el sistema ideal para uso intensivo en intervenciones y cirugías. Integra la gama de arcos en C móviles Zenition: una serie de arcos en C móviles armonizados, fáciles de usar y con funciones de actualización para uso futuro.