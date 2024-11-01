Replantéese el concepto de "nuevo" con Circular Edition

La gama Circular Edition de Philips ofrece sistemas de imágenes médicas reacondicionados de alta calidad a precios atractivos. Los sistemas Circular Edition tienen un precio, en promedio, un 25 % más bajo* en comparación con sistemas Philips nuevos similares, sin afectar la calidad ni el rendimiento. Nuestro proceso de reacondicionamiento en fábrica garantiza que los sistemas Circular Edition tengan el mismo aspecto y rendimiento que los nuevos. Con la misma garantía, los mismos niveles de servicio y la misma capacitación que los sistemas nuevos de Philips, además de una huella de carbono reducida, son una solución sostenible que es tan buena como la nueva.