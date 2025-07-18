Radiography 7000 M es una solución de radiografía móvil de primera calidad diseñada para ofrecer una mejor atención y una mayor eficiencia operativa. Su diseño avanzado proporciona una disponibilidad excepcional del sistema, una navegación sencilla y un posicionamiento sin esfuerzo para una atención rápida y eficaz del paciente. Las soluciones avanzadas automatizan muchas tareas rutinarias. La batería de iones de litio de Radiography 7000 M permite una carga rápida y una energía de larga duración para mantener el sistema listo para usar durante todo el turno y ofrece la posibilidad de ver más pacientes por carga de batería.
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El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Maniobrabilidad excepcional
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Maniobrabilidad excepcional
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Posicionamiento cómodo
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
Acelere su flujo de trabajo
Acelere su flujo de trabajo
Radiography 7000 M aborda los desafíos de la obtención de imágenes con optimización del flujo de trabajo, facilidad de uso, atención al paciente, reproducibilidad y versatilidad. Las mejoras del flujo de trabajo inteligente permiten realizar menos pasos manuales para completar un examen, lo que reduce la carga del técnico y promueve resultados de imágenes más rápidos y confiables. El uso de Radiography 7000 M con flujo de trabajo automatizado le permite ahorrar un 26,8 % (3) del tiempo por examen de paciente y ver alrededor de un 37 % más de pacientes en un día durante la misma duración (1).
Acelere su flujo de trabajo
Radiography 7000 M aborda los desafíos de la obtención de imágenes con optimización del flujo de trabajo, facilidad de uso, atención al paciente, reproducibilidad y versatilidad. Las mejoras del flujo de trabajo inteligente permiten realizar menos pasos manuales para completar un examen, lo que reduce la carga del técnico y promueve resultados de imágenes más rápidos y confiables. El uso de Radiography 7000 M con flujo de trabajo automatizado le permite ahorrar un 26,8 % (3) del tiempo por examen de paciente y ver alrededor de un 37 % más de pacientes en un día durante la misma duración (1).
Acelere su flujo de trabajo
Radiography 7000 M aborda los desafíos de la obtención de imágenes con optimización del flujo de trabajo, facilidad de uso, atención al paciente, reproducibilidad y versatilidad. Las mejoras del flujo de trabajo inteligente permiten realizar menos pasos manuales para completar un examen, lo que reduce la carga del técnico y promueve resultados de imágenes más rápidos y confiables. El uso de Radiography 7000 M con flujo de trabajo automatizado le permite ahorrar un 26,8 % (3) del tiempo por examen de paciente y ver alrededor de un 37 % más de pacientes en un día durante la misma duración (1).
Radiography 7000 M aborda los desafíos de la obtención de imágenes con optimización del flujo de trabajo, facilidad de uso, atención al paciente, reproducibilidad y versatilidad. Las mejoras del flujo de trabajo inteligente permiten realizar menos pasos manuales para completar un examen, lo que reduce la carga del técnico y promueve resultados de imágenes más rápidos y confiables. El uso de Radiography 7000 M con flujo de trabajo automatizado le permite ahorrar un 26,8 % (3) del tiempo por examen de paciente y ver alrededor de un 37 % más de pacientes en un día durante la misma duración (1).
Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión inteligente y seguro con solo pasar la RFID autorizada y el sistema estará listo para funcionar. La información específica del paciente se puede obtener directamente con la ayuda de un escáner de código de barras para evitar errores de operación manual. Los detalles del paciente se asignan desde el RIS a la interfaz Eleva y la asignación de códigos identifica rápidamente el tipo de examen específico. Se puede crear un proceso de inicio de sesión de autenticación de dos pasos personalizable para una mayor seguridad y se puede establecer un protocolo de inicio de sesión de emergencia para un acceso inmediato.
Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión inteligente y seguro con solo pasar la RFID autorizada y el sistema estará listo para funcionar. La información específica del paciente se puede obtener directamente con la ayuda de un escáner de código de barras para evitar errores de operación manual. Los detalles del paciente se asignan desde el RIS a la interfaz Eleva y la asignación de códigos identifica rápidamente el tipo de examen específico. Se puede crear un proceso de inicio de sesión de autenticación de dos pasos personalizable para una mayor seguridad y se puede establecer un protocolo de inicio de sesión de emergencia para un acceso inmediato.
Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión inteligente y seguro con solo pasar la RFID autorizada y el sistema estará listo para funcionar. La información específica del paciente se puede obtener directamente con la ayuda de un escáner de código de barras para evitar errores de operación manual. Los detalles del paciente se asignan desde el RIS a la interfaz Eleva y la asignación de códigos identifica rápidamente el tipo de examen específico. Se puede crear un proceso de inicio de sesión de autenticación de dos pasos personalizable para una mayor seguridad y se puede establecer un protocolo de inicio de sesión de emergencia para un acceso inmediato.
Inicio de sesión inteligente y seguro con solo pasar la RFID autorizada y el sistema estará listo para funcionar. La información específica del paciente se puede obtener directamente con la ayuda de un escáner de código de barras para evitar errores de operación manual. Los detalles del paciente se asignan desde el RIS a la interfaz Eleva y la asignación de códigos identifica rápidamente el tipo de examen específico. Se puede crear un proceso de inicio de sesión de autenticación de dos pasos personalizable para una mayor seguridad y se puede establecer un protocolo de inicio de sesión de emergencia para un acceso inmediato.
Cabezal de tubo Eleva avanzado
Cabezal de tubo Eleva avanzado
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Cabezal de tubo Eleva avanzado
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Cabezal de tubo Eleva avanzado
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Imágenes excepcionales con monobloque
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes en segundos
Imágenes en segundos
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
Imágenes en segundos
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
Imágenes en segundos
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
Detectores SkyPlate versátiles
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Futuro sostenible
Futuro sostenible
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
Futuro sostenible
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
Futuro sostenible
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Maniobrabilidad excepcional
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Maniobrabilidad excepcional
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
El robusto Radiography 7000 M, con su diseño compacto redefinido, ofrece una experiencia avanzada a través de un campo de visión mejorado y facilidad de maniobrabilidad en entornos concurridos y abarrotados. Las manijas capacitivas y la mecánica de manejo mejorada lo ayudan a llegar a su destino más rápido. Los sensores de colisión avanzados se activan para una experiencia de conducción mejorada. Una luz de estado en la parte superior del conjunto de la columna le brinda información visual sobre la exposición y el estado del sistema. Con su tamaño más pequeño, Radiography 7000 M es un 25 % más compacto (1)
Posicionamiento cómodo
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Posicionamiento cómodo
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Este versátil sistema se coloca sin esfuerzo en su lugar. En la cama del paciente, puede ajustar la posición del sistema de forma simple a traves del control de movimiento fino ubicado justo en el cabezal del tubo. El mango del conjunto del cabezal del tubo con tecnología táctil capacitiva y rotación del cabezal del tubo asistida mecánicamente permite un posicionamiento suave, sin esfuerzo y preciso.
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
Tecnología avanzada de baterías de iones de litio
La funcionalidad avanzada de Radiography 7000 Ms está respaldada por la última tecnología de batería inteligente. Su batería de iones de litio se puede cargar completamente de 0 a 100 % en 4 horas, con un 80 % de capacidad disponible en 2,5 horas. Radiography 7000 M tiene una capacidad de batería 2,5 veces mayor. (1) El sistema completamente cargado permite realizar 400 exposiciones (80 kV, 400 mA, 5 ms), 8 horas de funcionamiento y movimiento de la unidad (de las cuales 4 horas la unidad se mueve a una velocidad máxima de 5,5 km/h) (2) El sistema se prepara para al menos 1 exposición (85 kV, 320 mAs) con solo 5 minutos de carga desde el 0 % del estado de carga (SoC).
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Acelere su flujo de trabajo
Acelere su flujo de trabajo
Radiography 7000 M aborda los desafíos de la obtención de imágenes con optimización del flujo de trabajo, facilidad de uso, atención al paciente, reproducibilidad y versatilidad. Las mejoras del flujo de trabajo inteligente permiten realizar menos pasos manuales para completar un examen, lo que reduce la carga del técnico y promueve resultados de imágenes más rápidos y confiables. El uso de Radiography 7000 M con flujo de trabajo automatizado le permite ahorrar un 26,8 % (3) del tiempo por examen de paciente y ver alrededor de un 37 % más de pacientes en un día durante la misma duración (1).
Acelere su flujo de trabajo
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Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión sin contacto
Inicio de sesión inteligente y seguro con solo pasar la RFID autorizada y el sistema estará listo para funcionar. La información específica del paciente se puede obtener directamente con la ayuda de un escáner de código de barras para evitar errores de operación manual. Los detalles del paciente se asignan desde el RIS a la interfaz Eleva y la asignación de códigos identifica rápidamente el tipo de examen específico. Se puede crear un proceso de inicio de sesión de autenticación de dos pasos personalizable para una mayor seguridad y se puede establecer un protocolo de inicio de sesión de emergencia para un acceso inmediato.
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Cabezal de tubo Eleva avanzado
Cabezal de tubo Eleva avanzado
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Cabezal de tubo Eleva avanzado
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Cabezal de tubo Eleva avanzado
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Radiography 7000 M ofrece el innovador cabezal de tubo Eleva de 8,4 pulgadas para facilitar y acelerar el proceso de flujo de trabajo como nuestras soluciones de radiografía fija de primera calidad. La colimación precisa se respalda mediante el control de obturador dual para una flexibilidad excepcional en espacios reducidos. Y los filtros espectrales automáticos incorporados más un medidor de producto de área de dosis (DAP) estimado para la gestión de dosis de rayos X mejoran aún más su flujo de trabajo.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Interfaz de usuario intuitiva de Eleva
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
La interfaz de usuario premium Eleva en el cabezal del tubo y en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas reúne todas las herramientas y controles a través de funciones de pantalla táctil. El cabezal del tubo Eleva de 8,4 pulgadas ofrece información sobre la preparación del sistema y asistencia en el flujo de trabajo, incluido el emparejamiento de detectores, lo que hace que los exámenes sean más fáciles y rápidos. La revisión de la imagen adquirida en el gran monitor compatible con DICOM GSDF con brillo automático mejora la experiencia de visualización y la legibilidad precisa de las imágenes adquiridas.
Imágenes excepcionales con monobloque
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes excepcionales con monobloque
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Radiography 7000 M está equipado con un diseño monobloque, que es compacto y se adapta fácilmente a espacios reducidos como la UCIN. La tecnología de tubo ofrece un tiempo de exposición rápido de subida y bajada, lo que ayuda a reducir los artefactos de movimiento, para proporcionar así una calidad de imagen excepcional.
Imágenes en segundos
Imágenes en segundos
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
Imágenes en segundos
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Imágenes en segundos
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
Radiography 7000 M está equipado con nuestra reconocida tecnología de procesamiento de imágenes UNIQUE 2 para obtener resultados de imágenes de resolución completa en segundos. Puede revisar la imagen en el monitor DICOM de 21,5 pulgadas y luego enviarla inmediatamente a través de la red del hospital al PACS.
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
SkyFlow Plus acelera el proceso de examen al producir imágenes con contraste tipo cuadrícula para todas las anatomías, sin cuadrícula. Le ayuda a trabajar más rápido al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, al mismo tiempo que controla eficazmente la radiación dispersa. Permite menos repeticiones de tomas causadas por desalineación de la cuadrícula y permite la gestión de la dosis de rayos X. También es completamente automático, se adapta al paciente y funciona sin atención especial. Con SkyFlow Plus, se pueden ahorrar 34 segundos en promedio por examen de tórax en comparación con el flujo de trabajo de cuadrícula (4)
Detectores SkyPlate versátiles
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Detectores SkyPlate versátiles
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Los detectores inalámbricos Sky Plate, livianos, sin cables y fáciles de colocar, brindan libertad para realizar exámenes incluso en las proyecciones más difíciles. El SkyPlate grande (2,8 kg/6,2 lbs.) resulta útil para exámenes libres y en mesas de quirófano, mientras que el SkyPlate de tamaño más pequeño (1,6 kg/3,5 lbs.) está hecho a medida para incubadoras comunes en la UCIN, así como para vistas de hombros, cráneo y extremidades de adultos. Ambos ofrecen una excelente resolución de 3,38 Lp/mm para imágenes de alta calidad y una gestión excepcional de la dosis de rayos X con tecnología digital Csl. Los SkyPlates se almacenan directamente en la unidad, por lo que siempre están al alcance y las baterías de SkyPlate siempre se están cargando en el sistema. Protección mejorada contra el agua y el polvo con una clasificación de protección contra la entrada medida en IP 67.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
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Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
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Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Mayor comodidad para el paciente con gráficos del sistema amigables para pediatría
Radiography 7000 M ofrece una experiencia diferente para los niños con gráficos adaptados a sus necesidades para reconfortar y distraer a los pacientes con imágenes tranquilizadoras.
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
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Asociación confiable para un alto tiempo de actividad del sistema
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La supervisión remota y proactiva del sistema ayuda a mantener el equipo en funcionamiento con una resolución rápida. Un diseño avanzado del sistema permite una reparación fácil y rápida con una herramienta de servicio todo en uno (Philips Support Connect). La amplia gama de contratos de servicio RightFit de Philips le permite elegir la cobertura de servicio adecuada para su operación específica. El 80 % de las piezas de repuesto se pueden reemplazar en 30 minutos (5) El tiempo promedio de acceso a las piezas de repuesto es inferior a 10 minutos (5)
Futuro sostenible
Futuro sostenible
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
Futuro sostenible
Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
Futuro sostenible
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Los productos Philips se centran en la sostenibilidad en varias áreas: mayor eficiencia energética, materiales de origen sostenible (5), diseño de embalaje mejorado (1), servicio y repuestos de alta calidad, extensión de la vida útil del sistema mediante programas de actualización y reciclaje responsable. Philips respalda su esfuerzo por alcanzar sus objetivos de gobernanza social ambiental (ESG) con un ahorro de energía anual del 51 % con Radiography 7000 M (1) y reduce la carga ambiental con una batería del sistema sin plomo y un peso de embalaje reducido de 10,5 kg (13 %) (1)
(longitud x ancho x altura): 1340 mm (52,76 pulg), 540 mm (21,3 pulg), 1285 mm (50,6 pulg)
Base de la rueda
641
Motorización
5
Giro de la columna del tubo
317
Generador
Generador
rango de mAs
0.1 - 500
rango de mA
10 -500
Tiempos de exposición
0.001 - 1.25
interfaz de usuario Eleva
interfaz de usuario Eleva
Monitor
Monitor a color de 21,5'' compatible con DICOM GSDF
(1) En comparación con Radiography 5700 M — MobileDiagnost wDR.
(2) Condición de prueba: 80 kV, 400 mA, intervalo de 5 mseg/30 s, sistema moviéndose a una velocidad máxima de 5,5 km/h durante 4 horas.
(3) Validado por 15 de 15 tecnólogos en un entorno de prueba.
(4) Documentación técnica “Imágenes sin cuadrícula con SkyFlow: ahorro de tiempo y mejoras en el flujo de trabajo” 4522 991 11471 * junio de 2015.
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