El sistema de ultrasonido Philips EPIQ Elite ofrece un nivel excepcional de rendimiento clínico y flujo de trabajo e inteligencia avanzada para responder a los desafíos de las prácticas actuales más complejas. La plataforma EPIQ Elite brinda soluciones sin precedentes para las prácticas de ultrasonido, al aportar herramientas adaptadas a las necesidades clínicas y desarrolladas para elevar el nivel de certidumbre en los diagnósticos.
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Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
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nSIGHT Imaging
nSIGHT Imaging
Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
nSIGHT Imaging
Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
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Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Pantalla HD MAX de 24″
Pantalla HD MAX de 24″
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Pantalla HD MAX de 24″
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Pantalla HD MAX de 24″
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
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Collaboration Live
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Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Servicio
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Capacitación
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Elastografía
Elastografía
La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
Elastografía
La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
Elastografía
La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
Auto ElastQ
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
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nSIGHT Imaging
nSIGHT Imaging
Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
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Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
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Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
Supera con creces el rendimiento del ultrasonido convencional para alcanzar nuevos niveles de definición y claridad. Al incorporar un conformador de haces de precisión de múltiples etapas personalizado junto con el procesamiento masivo paralelo, esta arquitectura patentada captura una enorme cantidad de datos acústicos de cada funcionamiento de transmisión y realiza la reconstrucción del haz digital junto con el procesamiento focal matemáticamente optimizado. Esto crea imágenes extraordinarias en tiempo real con una velocidad de fotogramas, uniformidad y penetración excepcionales.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
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Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
XRES Pro, el procesamiento de imágenes de última generación
Con una velocidad de fotogramas en tiempo real, XRES Pro utiliza filtros de precisión multiparamétricos que subdividen elementos de la imagen, analizan estos datos y luego aplican algoritmos avanzados para afinar bordes e interfaces y proporcionar una excelente visibilidad del tejido. XRES Pro también ofrece una evaluación mejorada de la morfología de la placa. XRES Pro le permite ajustar completamente el nivel de mejora a los requisitos de imágenes clínicas para confiar en el diagnóstico de prácticamente todos los pacientes.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
Adquisición de imágenes MicroFlow
Diseñado para detectar la anatomía del flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Este enfoque patentado supera muchas de las barreras asociadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y artefactos mínimos. La adquisición de imágenes MicroFlow mantiene una alta velocidad de fotogramas y la calidad de la imagen 2D mientras aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos sanguíneos pequeños.
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Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Pantalla HD MAX de 24″
Pantalla HD MAX de 24″
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Pantalla HD MAX de 24″
Este nuevo monitor inmersivo de 24″ ofrece la mejor experiencia de visualización por ultrasonido, con una gama de colores ultra amplia de profundidad de color de 10 bits que utiliza miles de millones de colores para una reproducción precisa del color. Además, proporciona un rango dinámico de alto contraste y niveles de negro mejorados para una delineación sutil de los valores de escala de grises. HD MAX cuenta con una visualización fuera de ángulo excelente para ver imágenes clínicas en toda la sala de exploración.
Pantalla HD MAX de 24″
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Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
Ultrasonido con inteligencia anatómica: inteligencia artificial para un análisis más rápido y reproducible
En el corazón de la potente arquitectura EPIQ Elite, se encuentra el exclusivo sistema de ultrasonido de inteligencia anatómica (AIUS) de Philips, diseñado para elevar el sistema de ultrasonido de un dispositivo pasivo a otro con gran capacidad de adaptación. Gracias al modelado avanzado de órganos, el corte de imágenes y la cuantificación comprobada, es más fácil realizar los estudios, son más reproducibles y ofrecen nuevos niveles de información clínica. Algunos ejemplos de las capacidades de nuestro AIUS incluyen HeartModel, AI Breast y el registro automático de fusión de imágenes y navegación.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico desafiantes gracias a las capacidades de fusión totalmente integradas que cuentan con flujos de trabajo optimizados que les permiten a los médicos lograr una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ultrasonido en tiempo real. Al combinar modalidades de imagen directamente en el sistema de ultrasonido, ahora tiene acceso a una herramienta de diagnóstico aún más potente con visualización avanzada que permite tomar decisiones clínicas rápidas. Amplíe las capacidades de fusión y navegación a través de una gama de transductores en todas las aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
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Fusión de imágenes y navegación: fusión de modalidad fácil de utilizar y guía para intervenciones
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Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
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Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Potente seguridad del sistema: protección de los datos sensibles del paciente
Los hospitales y las organizaciones sanitarias gastan cada vez más dinero en proteger sus sistemas y los datos del paciente de los ataques cibernéticos. Es por eso que los gastos en ciberseguridad sanitaria superarán los $65 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Los dispositivos de ultrasonido poseen gran movilidad y pueden funcionar en un entorno cableado o inalámbrico. Como resultado, Philips ha priorizado la seguridad para los sistemas de ultrasonido. La plataforma EPIQ Elite está basada en el sistema operativo Windows 10 y cuenta con un potente principio de defensa en profundidad; de esta manera, ofrece un conjunto excepcional de funciones de seguridad de datos que comprende cinco niveles principales.
Servicio
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Servicio
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
La necesidad de hacer más con menos, la creciente complejidad de los casos y la diversificación de los entornos de atención intensifican los desafíos de personal, la variabilidad de competencias y la estandarización. Nuestros servicios y soluciones ofrecen contratos de servicio personalizados, capacitación clínica y técnica, optimización de equipos con Technology Maximizer y colaboración remota con Collaboration Live.
Capacitación
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Capacitación
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Nuestros programas de capacitación integral están diseñados para apoyar la excelencia clínica, aumentar el uso de funciones avanzadas del sistema, generar confianza en los médicos respecto a la calidad de los exámenes, mejorar el flujo de trabajo y la productividad, fomentar el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, y en última instancia, brindar una experiencia excepcional al paciente.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Transductores xMatrix, potentes y versátiles
Ninguna otra solución de ultrasonido de primera calidad es compatible con xMatrix, la suite integral de transductores de ultrasonido más innovadora del mundo. Obtenga cortes 2D ultrafinos. Utilice imágenes Live xPlane para crear de forma simultánea dos planos con resolución completa, lo que le permite capturar el doble de información clínica en la misma cantidad de tiempo. Adquiera una resolución cercana al isovoxel para revelar imágenes de cualquier plano dentro del volumen.
Elastografía
Elastografía
La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
Elastografía
La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
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La plataforma EPIQ Elite admite los métodos de elastografía tanto de la tensión como de la onda de corte. Las imágenes de tensión de alta sensibilidad se pueden utilizar para evaluar rápidamente los valores relativos de rigidez tisular en una variedad de aplicaciones. Los métodos de imágenes con ElastQ de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsación único para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, proporcionando una visualización cuantitativa y una medición de la rigidez del tejido. Las imágenes con ElastQ también proporciona un mapa de confianza que ayuda a obtener mediciones de las zonas con la mayor calidad de onda de corte.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
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