Los resultados comprobados hacen una diferencia clínica

El transductor se puede utilizar para identificar defectos residuales que necesitan reparación mientras los pacientes aún están dentro de la sala. En un estudio de 42 pacientes,* el transductor microTEE se utilizó con éxito para obtener imágenes del 100% de los pacientes, sin complicaciones o cambios clínicamente significativos en las variables hemodinámicas o de ventilación. La información de la evaluación de microTEE durante la cirugía dio lugar a una revisión quirúrgica para 6 de los 42 pacientes.*