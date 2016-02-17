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En la última década nos hemos convertido en una empresa líder centrada en la tecnología de la salud

En la última década nos hemos convertido en una empresa líder centrada en la tecnología de la salud

Impulsados por un propósito

En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas. 

Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de hacer la vida mejor.

Nuestra estrategia

Tenemos en cuenta todo el recorrido de salud de las personas

En Philips, vemos la atención sanitaria como un conjunto conectado. Ayudamos a las personas a llevar una vida sana y a prevenir enfermedades, damos a los médicos las herramientas que necesitan para hacer un diagnóstico de precisión y ofrecer un tratamiento personalizado, y ayudamos a los pacientes a recuperarse en casa y en su comunidad. Todo ello con el apoyo de un flujo de datos sin fisuras.

Más información sobre nuestra estrategia y negocios

Innovar para abordar los retos de salud mundiales


Estamos orgullosos de nuestra revolucionaria herencia de innovación, que se remonta a casi 130 años atrás.
La innovación significativa, centrada en las necesidades de nuestros clientes, sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.

1800  millones de euros

invertidos en I+D
en 2021

50%

en I+D para software/ciencia de datos.

57.000

derechos de patente

Empresa de tecnología médica  #1
en el ‘Top 50 most innovative companies’ del Boston Consulting Group en 2025

Philips está en la lista Derwent Top 100 Global InnovatorsTM

 

durante ocho años consecutivos

1,8 millones de euros

invertidos en I+D
en 2021



50% en I+D para software / ciencia de datos.

Empresa de tecnología médica  #1
en el ‘Top 50 most innovative companies’ del Boston Consulting Group en 2025

57.000

derechos de patente

Philips está en la lista Derwent Top 100 Global InnovatorsTM

durante ocho años consecutivos

Sin embargo, en un sector tan cambiante como el nuestro, rara vez podemos innovar de forma aislada. Cada vez más, esto significa colaborar con profesionales de la salud, empresas emergentes, universidades (especialmente hospitales universitarios) y otras compañías.

Conozca más
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Hacemos negocios de forma responsable y sostenible

Como empresa responsable, trabajamos de forma sostenible, con altos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Seguimos integrando la sostenibilidad en nuestra forma de hacer negocios, tanto en nuestras propias operaciones y más allá, junto con nuestros socios.

Descubra cómo impulsamos el cambio global

Nuestra gente

Un lugar de trabajo diverso e inclusivo  

El éxito continuo de nuestra empresa depende de que cada empleado se sienta valorado, respetado y capacitado para contribuir plenamente.

Somos un equipo diverso formado por unas 80.000 personas en más de 100 países, todas con diferentes orígenes, perspectivas y experiencias.

Valoramos estas diferencias: son las que hacen florecer la creatividad y la innovación.

Queremos que Philips sea el mejor lugar para trabajar para las personas que comparten nuestra pasión.

Únase a nuestro equipo

Nuestra estructura de gestión combina un liderazgo responsable y una supervisión independiente

Comité ejecutivo


El Comité ejecutivo trabaja bajo la presidencia del director ejecutivo y respalda al Consejo de administración en la puesta en marcha de la estrategia y las políticas de Philips, así como en el logro de los objetivos y los resultados.

Conozca a los miembros del Comité ejecutivo

Consejo de Supervisión


Como órgano separado e independiente, el Consejo de Supervisión controla las políticas de la Dirección Ejecutiva y el curso general de los asuntos de Philips y asesora a la Dirección Ejecutiva.

Conozca a los miembros del Consejo de supervisión

Nuestra historia

130 años de innovación centrada en las personas


Los productos van y vienen... Las tecnologías cambian... Pero el objetivo de Philips sigue siendo el mismo: crear innovación significativa que mejore la salud y el bienestar de las personas.

Nuestra historia
Conozca nuestra historia

Nuestra marca

Proporcionamos la innovación que necesita


En Philips queremos que la gente esté sana, viva bien y disfrute de la vida. Somos una empresa de tecnología que se preocupa por las personas y el planeta.

Durante 130 años, nuestras innovaciones significativas han mejorado la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo, de este modo creamos Philips como una marca fuerte y de confianza. Nuestro propósito y visión estratégica nunca han sido tan relevantes como ahora. 

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Premios y reconocimientos

Nos inspiran para seguir mejorando


Los premios y reconocimientos que recibimos nos inspiran a seguir impulsando la mejora en todos los aspectos de nuestro negocio.

Premios y reconocimientos
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Oportunidades profesionales


Queremos recibir y formar a personas con talento que compartan nuestro propósito. 

Acepte el reto de desarrollar su carrera profesional en Philips. Consulte hoy mismo nuestras ofertas de empleo actuales.

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

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