En Philips, vemos la atención sanitaria como un conjunto conectado. Ayudamos a las personas a llevar una vida sana y a prevenir enfermedades, damos a los médicos las herramientas que necesitan para hacer un diagnóstico de precisión y ofrecer un tratamiento personalizado, y ayudamos a los pacientes a recuperarse en casa y en su comunidad. Todo ello con el apoyo de un flujo de datos sin fisuras.