En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas.
Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de hacer la vida mejor.
Estamos orgullosos de nuestra revolucionaria herencia de innovación, que se remonta a casi 130 años atrás.
La innovación significativa, centrada en las necesidades de nuestros clientes, sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.
1800 millones de euros
invertidos en I+D
en 2021
50%
en I+D para software/ciencia de datos.
57.000
derechos de patente
Empresa de tecnología médica #1
en el ‘Top 50 most innovative companies’ del Boston Consulting Group en 2025
Philips está en la lista Derwent Top 100 Global InnovatorsTM durante ocho años consecutivos
Philips está en la lista Derwent Top 100 Global InnovatorsTM
durante ocho años consecutivos
1,8 millones de euros invertidos en I+D
en 2021
1,8 millones de euros
invertidos en I+D
50% en I+D para software / ciencia de datos.
Empresa de tecnología médica #1
en el ‘Top 50 most innovative companies’ del Boston Consulting Group en 2025
57.000
derechos de patente
Philips está en la lista Derwent Top 100 Global InnovatorsTM
durante ocho años consecutivos
Somos un equipo diverso formado por unas 80.000 personas en más de 100 países, todas con diferentes orígenes, perspectivas y experiencias.
Valoramos estas diferencias: son las que hacen florecer la creatividad y la innovación.
Queremos que Philips sea el mejor lugar para trabajar para las personas que comparten nuestra pasión.
Los productos van y vienen... Las tecnologías cambian... Pero el objetivo de Philips sigue siendo el mismo: crear innovación significativa que mejore la salud y el bienestar de las personas.
En Philips queremos que la gente esté sana, viva bien y disfrute de la vida. Somos una empresa de tecnología que se preocupa por las personas y el planeta.
Los premios y reconocimientos que recibimos nos inspiran a seguir impulsando la mejora en todos los aspectos de nuestro negocio.
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