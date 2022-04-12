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Aviso de privacidad

Aviso de privacidad de Philips


Última actualización: enero de 2022

Este aviso de privacidad te informa sobre quiénes somos, qué datos personales recopilamos sobre ti, por qué los recopilamos y qué hacemos con ellos. Ten en cuenta que, para los efectos de este Aviso de Privacidad, se entiende por datos personales cualquier información o conjunto de información que te identifique directa o indirectamente, como tu nombre, correo electrónico o número de teléfono. Este aviso de privacidad cubre cómo Philips o una empresa afiliada de Philips maneja tus datos personales cuando interactúas con nosotros, en calidad de consumidor, cliente comercial, proveedor, socio comercial, candidato, visitante, participante de investigación, accionista u otra persona con una relación comercial con nosotros. Por favor, dedica un momento a familiarizarte con este Aviso de Privacidad.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestra página de privacidad de Philips.

Aviso de privacidad de Philips de un vistazo

 
  • Quiénes somos
  • Cómo usamos tus datos personales
  • Cómo protegemos tus datos personales
  • Cómo transferimos tus datos personales entre países
  • Tus derechos
  • Con quién compartimos sus datos personales
  • Cuánto tiempo conservamos tus datos personales

Quiénes somos


A menos que se indique lo contrario en este Aviso de privacidad o en otros avisos de privacidad específicos de productos o servicios, el Responsable del tratamiento de tus datos personales (así como el representante Responsable del tratamiento en la Unión Europea) es Philips International BV.

Direccion postal:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 aC
Ámsterdam
Países Bajos
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Cómo usamos tus datos personales


Si deseas saber más sobre cómo tratamos tus datos personales, selecciona cualquiera de las siguientes actividades y lo descubrirás.

Visitando nuestras oficinas

En nuestras oficinas de Philips nos reunimos con visitantes como solicitantes de empleo, proveedores y comerciantes, partes interesadas y cualquier otra persona que pueda necesitar interactuar con el personal de Philips.
 
Si visitas nuestras instalaciones de Philips, debes tener en cuenta que es posible que te solicitemos tus datos personales para proporcionarte una insignia personalizada, que te permitirá acceder a nuestras oficinas. También es posible que hagamos uso de sistemas de CCTV (u otros dispositivos de video) para grabar espacios específicos de nuestras instalaciones. Cuando usamos dichos dispositivos de video, colocamos señales de advertencia para asegurarnos de que seas consciente de que grabaremos imágenes o videos.
 
Por qué Tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
  • Mantener la seguridad y protección de los empleados, visitantes, invitados y propiedades y activos de Philips;
  • Salvaguardar los intereses legítimos de Philips, como investigar el incumplimiento de las políticas y procedimientos de Philips, posibles actividades delictivas (p. ej., sospecha de robo de propiedad personal o de la empresa) y otros incidentes o accidentes en nuestras instalaciones;
  • Iniciar procesos y procedimientos disciplinarios y judiciales, incluida la conservación de pruebas y la divulgación de grabaciones a efectos de reclamaciones y procedimientos judiciales.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Cuando te proporcionamos una insignia personalizada, que le permitirá acceder a nuestras oficinas, generalmente te solicitamos tu nombre e información de visita;
  • Cuando utilizamos sistemas de CCTV, tratamos grabaciones de video de ti (por ejemplo, su imagen capturada en el sistema de CCTV).


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa.

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada a Philips del país donde visitaste nuestras instalaciones, identificada en nuestros Términos de uso (consulta el pie de página) como el operador de este sitio web.

Reportando tus inquietudes como informante

Nos preocupamos por ser un actor responsable en la sociedad, actuando con integridad hacia nuestros empleados, clientes, socios comerciales y accionistas, así como hacia la comunidad en general. Mientras perseguimos nuestros objetivos comerciales, siempre nos esforzamos para hacerlo de manera responsable, para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Esto significa que si tienes conocimiento de alguna infracción ética relacionada con los negocios de Philips, puedes informar tu inquietud a través de Philips Speak Up, un sitio web de informes y un servicio telefónico gratuito. Puedes hacerlo de forma anónima (si lo permite la legislación local). Si decides revelar tu identidad, tu queja y tus datos personales se registrarán formalmente en la base de datos de quejas de Philips GBP. Cualquier inquietud informada siempre desencadenará un procedimiento de seguimiento exhaustivo.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
  • investigar posibles violaciones de nuestros Principios comerciales generales o que de otro modo constituyan una amenaza para la integridad corporativa de Philips;
  • tomando cualquier acción que pueda ser necesaria para hacer negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.


Qué datos personales tratamos
Si informas una inquietud a través de Philips Speak Up, tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Si revelas tu identidad: Tu nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, el mejor momento para contactarte y tu relación con Philips (ex empleado, proveedor, cliente u otro), si eliges proporcionar esta información.
  • El nombre y otros datos personales de cualquier persona que nombres en tu informe, si estás dispuesto y puedes proporcionar esta información.
  • Detalles sobre el incidente que estás informando (hora, lugar, ubicación, circunstancias, una descripción de lo que ha sucedido, los posibles efectos en la entidad Philips y si la dirección tiene conocimiento de este problema).


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular, nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, así como para proteger los derechos fundamentales como el derecho a la libertad ya la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa, la libertad de empresa.

Con quién compartimos sus datos personales
Tus datos personales se registran en la base de datos de quejas GBP de Philips, desde donde se enviarán, según sea estrictamente necesario, a las personas adecuadas dentro de Philips. Esto significa que la información puede ser compartida con los investigadores asignados, el Oficial de Cumplimiento de GBP asignado y, en algunas situaciones, los miembros de Auditoría Interna del Grupo, así como el Departamento Legal del Grupo, o fuera de Philips (auditores forenses, asesores legales) que requieren esta información para garantizar el cumplimiento de la Política de informes de GBP y las obligaciones legales o reglamentarias, o como entrada para procedimientos judiciales posteriores.

Haciendo una petición de privacidad

Trabajamos con altos estándares cuando se trata del tratamiento de tus datos personales. Por lo tanto, como se describe en este Aviso de privacidad, si deseas ejercer tus derechos de privacidad, hacernos preguntas sobre nuestras prácticas de privacidad, enviarnos una queja de privacidad o comunicarte con nuestro Delegado de Protección de Datos, puedes comunicarte con nosotros (encontrarás el formulario de contacto relativo a la Privacidad en la sección correspondiente de este Aviso de privacidad) y haremos todo lo posible para atender tu solicitud. Tu solicitud de privacidad así como tus datos personales quedarán registrados formalmente en un expediente electrónico y esto desencadenará un proceso interno destinado a satisfacer, en la medida de lo posible, tu consulta.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales con el fin de cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad y protección de datos a las que estamos sujetos.


Qué datos personales tratamos
Si nos envías una solicitud de privacidad, es posible que te pidamos cierta información, ya que la necesitamos para responder y abordar adecuadamente tu consulta. En particular, necesitamos la siguiente información:

  • Tu correo electrónico;
  • Tu relación con Philips (consumidor, solicitante de empleo u otro).


Además, si lo deseas, también puedes revelarnos tu nombre completo, tu país, tu idioma preferido y cualquier otra información que decidas incluir en tu consulta.


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad y protección de datos a las que estamos sujetos.

Participando en nuestra junta de accionistas

Las acciones de Philips cotizan en la bolsa de valores de Euronext Amsterdam y en la Bolsa de Valores de Nueva York. La relación entre Philips y sus accionistas se rige por la ley de los Paises Bajos y nuestros estatutos. Como accionista de Philips, tienes ciertos derechos, como el derecho a votar en ciertos asuntos corporativos (entre otros: el nombramiento de miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión, opinión sobre pago, adopción de estados financieros , declaración de dividendos y despido de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión). La votación tiene lugar en nuestras asambleas anuales y, en su caso, extraordinarias de accionistas.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Si eres accionista y decides ejercer tus derechos en el contexto de una junta general de accionistas, tratamos tus datos personales para permitirte ejercer tus derechos como accionista, por ejemplo, para registrar tu participación en la junta de accionistas, para administrar tus instrucciones para el voto por poder y para procesar su voto y/o preguntas o declaraciones durante la asamblea de accionistas.

Un número relativamente pequeño de acciones en circulación de Philips está registrado a nombre de accionistas individuales. Según lo exige la ley aplicable, Philips también mantiene un registro que contiene los datos de los titulares de las acciones registradas y puede comunicarse con esos accionistas sobre la reunión anual de accionistas y sobre las distribuciones de dividendos.

Por lo general, las reuniones de accionistas se graban de forma audiovisual para fines internos y pueden seguirse mediante un enlace de transmisión web en vivo disponible a través de nuestro sitio web.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Nombre completo y título
  • Fecha de nacimiento
  • Dirección postal
  • Dirección de correo electrónico
  • Identificador de accionista
  • Información financiera (número de acciones, dividendo, etc.)
  • Banco o intermediario
  • Número de cuenta bancaria, número de cuenta de valores
  • Nombre de tu representante autorizado (si corresponde)
  • Instrucciones de delegación de voto o votos emitidos
  • El contenido de las preguntas, opiniones o propuestas que puedas expresar antes o durante las juntas de accionistas


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de cumplir con las leyes aplicables a las que estamos sujetos, así como nuestro interés legítimo de realizar negocios de manera responsable, por ejemplo, cuando grabamos en audio y/o video las juntas de accionistas.

Subscribiéndote a nuestras alertas de relaciones con inversores o comunicados de prensa

En Philips, nuestro objetivo es ofrecer un valor superior a largo plazo a nuestros clientes y accionistas, al mismo tiempo que actuamos de manera responsable con nuestro planeta y la sociedad, en asociación con nuestras partes interesadas. Si estás interesado en recibir nuestros últimos comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores, puedes suscribirte a nuestras actualizaciones por correo electrónico.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales con el subsecuente propósito de enviarte por correo electrónico nuestros comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores.
Si te suscribes a las notificaciones de relaciones con los inversionistas, te notificaremos sobre los webcasts y las llamadas de los inversionistas. Si te suscribes a los comunicados de prensa, te comunicaremos nuestras últimas actualizaciones de noticias.


Qué datos personales tratamos
Para suscribirte a nuestros últimos comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores, te solicitamos su nombre completo, dirección de correo electrónico y la empresa para la que trabajas (solo para notificaciones de relaciones con inversores y en caso de que representes a un inversor institucional o banco).


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para enviarte nuestros últimos comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores es tu consentimiento. En cualquier caso, puedes darte de baja en cualquier momento a través del enlace que se encuentra en la parte inferior de los correos electrónicos o a través de los respectivos botones "Cancelar suscripción" en las páginas web de Philips Investor Relations y comunicados de prensa.

Solicitando un trabajo o interactuando con nosotros por oportunidades laborales

Nuestro proceso de contratación está diseñado para ayudarnos a encontrar personas que compartan nuestra pasión por mejorar vidas a través de una innovación significativa y para ayudarte a descubrir si Philips es el lugar adecuado para ti. Este proceso incluye las siguientes actividades:
  • Solicitud de trabajo en nuestro sitio web de carreras;
  • Suscripción a nuestros boletines profesionales para recibir los últimos trabajos y noticias directamente en su bandeja de entrada;
  • Interacción con nosotros (por ejemplo, con nuestros reclutadores) para oportunidades de trabajo.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:

  • Brindarte la funcionalidad de nuestro sitio web de carreras, como organizar el acceso a tu cuenta registrada y permitirte enviar solicitudes a través del sitio web de carreras;
  • Evaluar tus habilidades, calificaciones e idoneidad para trabajar en Philips en comparación con el puesto que solicitaste y/u otras oportunidades profesionales;
  • Preguntarte si deseas que tus datos se conserven en nuestra bolsa de talento. Si estás de acuerdo, nos pondremos en contacto contigo de manera proactiva en caso de que surjan vacantes adecuadas.
  • Según el país de empleo y en función de lo permitido por las leyes aplicables, verificar tu información, incluso a través de verificaciones de referencias y, cuando corresponda, verificaciones de antecedentes.
  • Comunicarnos contigo sobre el proceso de contratación;
  • Enviarte por correo electrónico noticias y actualizaciones sobre trabajos en Philips y actividades de contratación (si te registraste);
  • Preparar una oferta, si tu solicitud es exitosa;
  • Cumplir con las leyes y regulaciones a las cuales estamos sujetos y cooperar con los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.


Qué datos personales tratamos
Dependiendo de la actividad de contratación específica, tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de contacto (como nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono, país de residencia, domicilio, otra información de contacto);
  • Datos sobre tus habilidades y calificaciones, contenidos en CV, carta de presentación u otra documentación que nos proporcionaste en tu solicitud (como historial educativo, experiencia laboral, transcripciones);
  • Datos necesarios para realizar verificaciones de antecedentes o de empleo, cuando lo permitan las leyes aplicables (como documentos para probar tu identidad o calificaciones);
  • Información sobre el tipo de empleo que estas o puedes estar buscando, salario actual y/o deseado y otros términos relacionados con la compensación y los paquetes de beneficios, voluntad de re ubicarse u otras preferencias laborales;
  • Datos necesarios para realizar una oferta de empleo condicional (como datos bancarios para procesar el pago de salarios, datos de contacto de emergencia para saber a quién contactar en caso de que tengas una emergencia en el trabajo);
  • Detalles de cómo te enteraste del puesto que estás solicitando;
  • Datos provenientes de evaluaciones o cuestionarios que completaste (como tus respuestas a evaluaciones escritas);
  • En ciertos casos, puedes unirte a entrevistas en vídeo opcionales. En este caso, es posible que tratemos tu imagen u otros datos capturados por tu cámara.
  • Información relacionada con cualquier solicitud anterior que hayas realizado a Philips.
  • Información que pones a disposición del público y que creemos que es relevante para tu solicitud o una posible futura solicitud (como la información contenida en tu perfil de LinkedIn).
  • Si estás siendo referido, procesamos la información que la persona que te refirió ha proporcionado sobre ti.
  • Si las leyes locales lo requieren o lo permiten, también podemos procesar información de carácter confidencial, como información sobre discapacidades, en la medida en que sea relevante para el desempeño de tu trabajo.


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar un contrato al que estás sujeto, o de tomar medidas pre contractuales a tu petición.
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos.
  • tu consentimiento, para enviarte por correo electrónico noticias y actualizaciones sobre trabajos y actividades de reclutamiento de Philips y para mantener tus datos en nuestra reserva de talentos y contactarte para oportunidades profesionales.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines descritos en esta sección es la empresa afiliada de Philips del país que tiene la intención de contratarte (identificado en nuestros Términos de uso, consulta el pie de página, como el operador de este sitio web), así como Philips international B.V.

Contactando con nuestro servicio de atención al cliente

Si necesitas asistencia y soporte de Philips, puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte a través de nuestro sitio web (a través de chat o formulario web), teléfono o redes sociales y harán todo lo posible para responder tus preguntas y brindarte el soporte necesario.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:

  • responder a tus preguntas y brindarte el soporte requerido, incluyendo mantenerte actualizado sobre el progreso de tu caso y orden de trabajo (esto puede incluir programar, entregar actividades de servicio remotas o in situ, incluyendo el pedido de piezas, en caso de que seas un cliente comercial);
  • para verificar tu identidad (p. ej., si ya tienes una cuenta de MyPhilips) y brindarte asistencia en consecuencia;
  • para tratar cualquier problema posterior que pueda surgir de tu consulta, como establecer, ejercer o defendernos de reclamos legales;
  • para verificar y mejorar el nivel de servicio que brindamos; por ejemplo, si te comunicas con nosotros por teléfono o chat, es posible que grabemos la conversación para educar a nuestro equipo durante la capacitación interna para que siempre podamos mejorar nuestro servicio de atención al cliente.
  • para mejorar, corregir y personalizar nuestros productos y servicios;
  • [en caso de que solicites nuestra asistencia sobre un producto Philips producido por uno de nuestros socios de licencia de marca] para dirigir tu solicitud al socio de licencia de marca correspondiente, para que pueda brindarte la asistencia solicitada.
  • para cumplir con las normas y reglamentos de cumplimiento, reglamentarios y de calidad.
  • para preguntarte si deseas recibir correos electrónicos promocionales de Philips y mantenerte actualizado sobre los productos y servicios nuevos y existentes de Philips y sobre nuestros eventos (si deseas obtener más información, consulta la sección "Participando en nuestras iniciativas de marketing").


Qué datos personales tratamos
Si tienes alguna pregunta o solicitas nuestro apoyo, necesitamos que nos brindes cierta información, como tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra información necesaria para atender tu pregunta o consulta. Si tienes una cuenta MyPhilips, podemos usar la información vinculada a tu cuenta para brindarte la asistencia solicitada.


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar un contrato al que estás sujeto, o de tomar medidas pre contractuales a tu petición.
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos.

Usando nuestro portal de autoservicio para solicitar una reparación/intercambio

Si Tu producto Philips está averiado o ya no funciona de acuerdo con las expectativas, puedes consultar nuestros manuales, las preguntas frecuentes sobre el producto o los pasos para la resolución de problemas. Si estos no resuelven tu problema, puedes ir directamente a nuestro portal de autoservicio para solicitar una reparación/intercambio o hacerlo con el apoyo de nuestros agentes de atención al cliente. Alternativamente, puedes presentar solicitudes relacionadas con la garantía del producto a través de nuestra red de reparación de socios de terceros (como minoristas o centros de reparación) que brindan servicio a nuestros productos y se conectan a nuestro sistema de reclamos y reparaciones para tramitar tu solicitud. En este contexto, trataremos tus datos personales.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
  • para cumplir con el servicio de reparación/intercambio relacionado con la garantía del producto;
  • para permitirte realizar un seguimiento y proporcionarte el estado de tu reparación o cambio;
  • para entregarte el producto;
  • para contactarte en caso de problemas con la entrega o para obtener información adicional necesaria para cumplir con tu solicitud de servicio.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de contacto (como tu nombre, apellido, dirección, número de teléfono);
  • Información del producto (por ejemplo, número de modelo, fecha de compra),
  • Información necesaria para revisar tu solicitud de servicio o reparación,
  • Información necesaria para confirmar que tu producto está en el período de garantía (por ejemplo, comprobante de compra).


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar y ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya.

Creando tu cuenta MyPhilips

Si deseas aprovechar nuestros servicios, como registrar productos Philips o tener garantías extendidas en productos seleccionados, puedes crear tu cuenta MyPhilips.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:

  • para crear y mantener tu cuenta MyPhilips;
  • para permitirte registrar tus productos Philips;
  • para proporcionarte garantía extendida en productos seleccionados.


También puedes usar tu cuenta MyPhilips para otros servicios, como:

  • Administrar tus preferencias de comunicación de marketing: cuando creas tu cuenta de Philips, puedes indicar si deseas recibir comunicaciones de marketing de Philips. De esa manera, podemos comunicarnos contigo si tenemos algo que creemos que te resultará atractivo.
  • Inicio de sesión en las aplicaciones móvil de Philips.
  • Comprar productos y servicios de Philips en nuestra tienda en línea de Philips para consumidores, consultar tu historial de pedidos y administrar tus suscripciones;
  • Participar en nuestras pruebas de productos y decirnos lo que piensas sobre ellos.
  • Participar en nuestras promociones, como reembolsos en efectivo o promociones de cupones.


Si deseas saber más sobre cómo procesamos tus datos personales en el contexto de dichos otros servicios, simplemente selecciónalos en este aviso de privacidad y lo averiguarás.


Qué datos personales tratamos
Si creas una cuenta MyPhilips, tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de contacto (como tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico). Si decides crear una cuenta MyPhilips con tu cuenta de red social, el formulario de registro se completará previamente con la información de contacto proporcionada por tu proveedor de red social.
  • Información sobre tu ubicación (como tu país, preferencia de idioma);
  • Información sobre tu producto/servicio registrado (como el nombre del producto adquirido y la fecha y comprobante de compra).


Además, si lo deseas, también puedes optar por facilitarnos:

  • Tu saludo, que se utilizará para personalizar nuestras comunicaciones promocionales o transaccionales contigo; y
  • Tu fecha de nacimiento, que se utilizará para personalizar nuestras comunicaciones promocionales para tí (por ejemplo, cuándo es tu cumpleaños).


Si deseas crear una cuenta MyPhilips en calidad de profesional (es decir, cliente comercial, proveedor y/o socio comercial de Philips), también podemos tratar los siguientes datos:

  • Nombre de empresa
  • Dirección de la empresa
  • Número de teléfono de la empresa
  • Tipo de organización
  • Título laboral/Especialidad
  • Número de cuenta de cliente.


Puedes eliminar tu cuenta MyPhilips en cualquier momento. Para hacerlo, debes iniciar sesión y encontrar el botón de eliminación en la configuración Eliminaremos entonces tu cuenta MyPhilips y todos los datos asociados a ella (esto incluye también los datos tratados en el contexto de los otros servicios de Philips enumerados anteriormente y asociados a tu cuenta MyPhilips), a menos que la ley nos exija conservar ciertos datos.


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar o ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya.

Comprando productos Philips en línea

Puedes comprar productos y servicios de Philips en línea en nuestras tiendas online.
Como consumidor, puedes usar tu cuenta MyPhilips o realizar el proceso de compra como "invitado" (a menos que desees comprar/contratar servicios, en este caso necesitarás una cuenta MyPhilips).
Como profesional (por ejemplo, si eres un profesional de la salud o un distribuidor y deseas adquirir nuestros productos para el cuidado de la salud en nuestra tienda Philips Healthcare), deberás crear una cuenta de empresa o profesional.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:

  • para manejar tus pedidos y procesar el pago. En este contexto, podemos tratar tus datos personales para prevenir y detectar fraudes y abusos a fin de proteger la seguridad de nuestros clientes, Philips y otros. También podemos utilizar métodos de puntuación para evaluar y gestionar los riesgos crediticios;
  • para entregarte los productos y servicios comprados en la dirección de entrega que nos proporciones. Para ello, trabajamos en conjunto con nuestros socios de distribución que nos ayudan a preparar y procesar correctamente tu paquete, y con nuestros socios logísticos que entregan tu paquete en la dirección elegida.
  • para actualizarte por correo electrónico sobre el estado de tu pedido;
  • contactarte por correo electrónico para soporte transaccional y técnico;
  • para permitirte consultar tu historial de pedidos, guardar tus artículos favoritos o crear listas de deseos, y administrar tus suscripciones, si las hubiera;
  • Para cumplir con las leyes y regulaciones a las que estamos sujetos (por ejemplo, a efectos fiscales, estamos obligados a almacenar los detalles de cada compra).


Ten en cuenta que algunos productos y servicios de Philips disponibles en nuestra tienda Philips Online para consumidores son vendidos por uno de nuestros socios, tal como se indica en los términos y condiciones de venta que se te mostrarán antes de finalizar su pedido. Esto significa que si realizas un pedido con uno de nuestros socios, compartiremos tus datos personales (como tu nombre y dirección) con ese socio para que pueda ejecutar el acuerdo al cual has entrado y, por lo tanto, cumplir con tu pedido y enviarte la factura. El socio también puede usar tus datos personales para actualizarte sobre el estado de tu pedido y brindarte la atención al cliente requerida. Si deseas saber más acerca de cómo nuestro socio tratará tus datos personales, lo invitamos a leer su aviso de privacidad, que pondremos a tu disposición en nuestra tienda en línea.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Los datos de tu cuenta (en caso de que compres un producto con tu cuenta MyPhilips);
  • Nombre y correo electrónico (en caso de que compres un producto como "invitado");
  • Dirección de envío y facturación;
  • Información de Factura/Recibo, que incluye el producto y servicio comprado;
  • Información de pago (como tu número de tarjeta de crédito). Ten en cuenta que nunca almacenamos tu información de pago. Cuando realices un pago, tu información de pago se enviará directamente a nuestro proveedor de pagos de confianza, que se conectará con tu banco para validar la transacción.
  • Tu posicion/título en tu empresa, el nombre y el tipo de tu empresa, tus preferencias de compra, la Dirección de envio/Facturación, si compras nuestros productos o servicios en calidad de profesional de la salud.


En ciertos casos, puedes optar por proporcionarnos también tu número de teléfono (opcional) si deseas que nuestro proveedor de envíos de confianza se comunique contigo por teléfono en caso de problemas de entrega o si deseas que nuestro equipo de soporte se comunique contigo por teléfono en caso de problemas con tu pedido.


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar nuestros Términos y condiciones de venta contigo, en particular nuestra obligación contractual de gestionar tu pedido;
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios. Esto aplica cuando realizamos controles de fraude;
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos. Esto aplica, por ejemplo, cuando procesamos los detalles de tu compra a efectos fiscales.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El el responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es la empresa afiliada de Philips identificada en nuestros Términos y condiciones de venta, puestos a tu disposición en nuestro sitio web.
En caso de que realices un pedido en nuestra tienda Philips para consumidores con uno de nuestros socios, el controlador de sus datos personales es: (i) Philips International BV para recoger su pedido y procesar el pago; y (ii) el socio relevante identificado en sus términos y condiciones de venta o en su aviso de privacidad, para cumplir con su pedido, enviarle la factura y brindarte la atención al cliente solicitada.

Interactuando en las redes sociales sobre Philips

Si comunicas activamente sobre nosotros o nuestras marcas en las redes sociales y otras fuentes públicas externas (por ejemplo, si compartes un comentario sobre un producto de Philips o si etiquetas a Philips en tu publicación), podemos procesar datos personales sobre tí que haces públicamente disponibles Por ejemplo, es posible que analizemos y monitoreemos las opiniones o declaraciones disponibles públicamente que haces sobre Philips.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus comentarios o publicaciones (que pueden incluir tus datos personales) para los siguientes propósitos:
  • para responder a tus comentarios y preguntas o brindarte el apoyo requerido. En caso de que tu pregunta o comentario se relacione con un producto de Philips producido por uno de nuestros socios de licencia de marca, podemos proporcionar tus datos personales al socio de licencia de marca pertinente para que pueda responder a tu pregunta o brindarte la asistencia solicitada.
  • para obtener una comprensión general de lo que la gente dice sobre nosotros y nuestras marcas y, por lo tanto, mejorar nuestros productos y servicios en consecuencia.


Qué datos personales tratamos
Para los fines descritos anteriormente, podemos tratar cualquier información sobre usted que se encuentre en cualquier comentario u otro contenido sobre Philips que ponga a disposición del público en las redes sociales y otras fuentes públicas externas. Esto puede incluir información como tu nombre (o apodo), foto de perfil, país.

Base legal para el tratamiento
La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular, nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, así como para proteger nuestro derecho fundamental a llevar a cabo un negocio.

Proporcionando tus calificaciones y reseñas sobre productos Philips

Si lo deseas, puedes calificar y reseñar nuestros productos Philips en línea. Esto nos ayuda a crear un foro abierto donde nuestros clientes pueden encontrar e intercambiar comentarios veraces y significativos sobre nuestros productos.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:
  • para verificar que tu revisión esté en línea con nuestros términos y que no contenga afirmaciones engañosas o inexactas con respecto al desempeño del producto (por ejemplo, promoción fuera de la etiqueta o no en línea con nuestras instrucciones de uso);
  • publicar tu calificación y reseña en línea y dar la oportunidad a cualquier persona de aprender de tu experiencia con nuestros productos;
  • para obtener una comprensión general de lo que la gente dice sobre nosotros y nuestras marcas y, por lo tanto, mejorar nuestros productos y servicios en consecuencia;
  • para contactarte y ofrecerte nuestra asistencia en caso de que tu revisión indique que no estás satisfecho con nuestro producto o servicio. En caso de que dicha revisión se relacione con un producto de Philips producido por uno de nuestros socios de licencia de marca, podemos proporcionar tus datos personales al socio de licencia de marca correspondiente, para que puedan comunicarse contigo y ofrecerte asistencia.
  • para contactarte en caso de problemas de salud y seguridad o de responsabilidad.
     

Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales: correo electrónico, ubicación, edad, sexo, número de personas que viven en tu hogar, período de uso de nuestro producto Philips.
 

Ten en cuenta que cuando proporciones tu calificación y escribas una reseña, no haremos que su correo electrónico sea visible para otros visitantes. Haremos visible la otra información que nos proporcione, ya que esto nos ayuda a crear un foro abierto donde nuestros clientes pueden encontrar e intercambiar información veraz y significativa sobre nuestros productos.
 

Además, para respetar su privacidad, te alentamos a que proporciones un apodo y no tu nombre real cuando dejes tu reseña.

Base legal para el tratamiento
 Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar nuestros Términos y condiciones;
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios. Esto se aplica cuando tratamos tus datos personales para mejorar nuestros productos y servicios y cuando nos comunicamos contigo (o proporcionamos tus datos personales a nuestro socio de licencia de marca para que pueda comunicarse contigo) para brindarte asistencia.
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos. Esto aplica, por ejemplo, cuando nos comunicamos contigo por cuestiones de salud y seguridad.

Testeando nuestros productos de consumo

Si desea convertirse en un Tester de productos de Philips y decirnos qué piensas sobre nuestros productos de consumo, puedes hacerlo creando una cuenta de Philips (a menos que ya tengas una), seleccionando una prueba que te interese y solicitando.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:

  • para evaluar si puedes ser seleccionado para participar en la prueba, en función de tus respuestas a nuestras preguntas durante el procedimiento de selección y en función de nuestros términos.
  • (si resultas seleccionado) para gestionar adecuadamente tu participación en la prueba de acuerdo con nuestros términos. Esto incluye actividades tales como informarte por correo electrónico si eres seleccionado para participar en la prueba, enviarte nuestro producto a la dirección especificada en el proceso de registro, recibir y analizar los comentarios que compartes con nosotros sobre el producto, verificar que publicaste en línea una reseña de nuestro producto, solicitando la devolución del producto que recibiste (por ejemplo, en caso de que no escribas la reseña dentro del plazo establecido).
  • para mejorar nuestro producto y desarrollar nuevos productos y servicios.


Qué datos personales tratamos
Cuando te registras para convertirse en Tester de productos de Philips, tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de la cuenta, como tu nombre, apellido y correo electrónico;
  • Información sobre ti, que nos proporcionas respondiendo a nuestras preguntas durante el procedimiento de selección.
  • Comentarios sobre el producto que compartes con nosotros;
  • Información de envío/facturación, como tu domicilio y número de teléfono;
  • Resumen de las pruebas en las que has participado.


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar nuestros Términos de uso para el programa de prueba de productos de Philips;
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. Esto aplica cuando procesamos tus datos personales para mejorar nuestros productos y servicios.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es la empresa afiliada de Philips identificada en nuestros Términos de uso para el programa de prueba de productos de Philips, puestos a tu disposición en nuestro sitio web.

Participando en nuestras encuestas de satisfacción

Trabajamos duro para mejorar nuestros servicios y alinearlos aún más con lo que quieren nuestros clientes y socios. Por eso, si tienes una relación con nosotros (por ejemplo, en tu calidad de cliente comercial) o si compras productos de Philips o recibes servicios de Philips o de un socio de licencia de marca de Philips, es posible que te invitemos a participar en nuestra encuesta NPS. Si decidse participar y completar la encuesta, tus comentarios se utilizarán para comprender qué tan satisfecho estás con la experiencia de servicio reciente que recibiste de Philips o el socio de licencia de marca de Philips o, más en general, con tu relación con Philips. A partir de tus comentarios, recopilaremos estadísticas que nos ayudarán a mejorar nuestros servicios.
 
Por qué procesamos tus datos personales
Procesamos tus datos personales para los siguientes fines:
  • para enviarte nuestra encuesta de satisfacción del cliente;
  • [si compras un producto en línea o recibes servicios de Philips] para comprender y medir tu grado de satisfacción con la experiencia de servicio reciente que recibiste de Philips;
  • [si compras un producto en línea o recibes servicios de un socio de licencia de marca de Philips] para comprender y medir tu grado de satisfacción con la experiencia de servicio reciente que recibiste del socio de licencia de marca de Philips;
  • para mejorar tu nivel de satisfacción con Philips, en función de tus comentarios;
  • [si eres un cliente comercial] para comprender y medir tu grado de satisfacción con tu relación con Philips;
  • contactarte por teléfono o correo electrónico para comprender cómo podemos mejorar nuestra relación contigo.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de contacto, como tu nombre y correo electrónico;
  • [si eres un cliente comercial] Información profesional, como tu cargo, el nombre de tu empresa, número de teléfono;
  • Tus comentarios.

Base legal para el tratamiento
A menos que la ley aplicable exija lo contrario, la base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular, nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la libertad de conducir un negocio. 

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos
Si compras un producto en línea o recibes servicios de un socio de licencia de marca de Philips, el responsable del tratamiento de tus datos personales es: (i) el socio de licencia de marca de Philips correspondiente identificado en su aviso de privacidad (puesto a tu disposición cuando tus datos personales son recopilados inicialmente), para recopilar tus datos personales, medir qué tan satisfecho estás con tu experiencia de servicio reciente y para mejorar tu nivel de satisfacción; y (i) Philips International BV por enviarle la encuesta.

Si compras un producto en línea o recibes servicios de Philips o si eres un cliente comercial de Philips, el responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es Philips International BV, así como la empresa afiliada de Philips con la que tienes un relación comercial.

Asistiendo a eventos de Philips

Organizamos regularmente eventos físicos y digitales, como seminarios, talleres o ferias, reuniones, seminarios web o eventos de transmisión en vivo. Si deseas asistir a uno de nuestros eventos, te pediremos que nos proporciones tus datos personales (como tu información de contacto).
Ten en cuenta que no publicamos listas de asistentes a nuestros eventos pero, en casos excepcionales, tu información de contacto puede ser visible para otros asistentes.
A veces, nuestros eventos serán grabados. Si estamos grabando y eres un presentador, tu imagen y audio serán capturados en la grabación. Si eres un asistente, en algunos casos, puedes decidir compartir tu imagen y audio durante la sesión, por ejemplo, si eliges interactuar en una sesión de preguntas y respuestas. Para algunos eventos, es posible que publiquemos la grabación en nuestro sitio web o canales de redes sociales.
 
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
  • para organizar y facilitar el evento y brindarte un servicio aceptable. Esto puede incluir actividades como contactarte sobre la logística del evento, manejar cualquier requisito dietético o provisión de acceso que puedas necesitar (si lo hacemos, no compartimos esta información de ninguna manera identificable con el recinto, y la eliminamos después del evento), proporcionarte acceso al contenido del evento (por ejemplo, enlace a la grabación una vez que el evento haya concluido);
  • contactarte después del evento para oportunidades comerciales sobre productos o servicios de Philips.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Información de contacto, como tu nombre y correo electrónico, país;
  • Información profesional, como el nombre de tu empresa, cargo, especialidad, función.
  • Interés en Producto/Servicio

Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.

A menos que la ley aplicable exija lo contrario, cuando recopilamos cualquier información sobre requisitos dietéticos u otros requisitos de acceso, lo hacemos con tu consentimiento, ya que este tipo de información se clasifica como categoría especial de datos personales.

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país donde te unes al evento o desde donde se organiza el evento, identificada en nuestros Términos de uso (consulta el pie de página) como el operador de este sitio web.

Participando en nuestras iniciativas de marketing

Si lo deseas, puedes unirte a nuestras iniciativas de marketing y mantenerte actualizado sobre los productos, servicios y promociones de Philips. A continuación, te brindaremos una descripción general de nuestras iniciativas de marketing y te explicaremos, para cada una de ellas, cómo tratamos tus datos personales.
Correos electrónicos promocionales
 Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos
Puedes optar por recibir correos electrónicos promocionales de Philips y mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips y los socios de licencia de marca de Philips y sobre nuestros eventos. Esto significa que si nos das tu consentimiento, te proporcionaremos correos electrónicos promocionales, o si eres un cliente comercial, nos comunicaremos contigo sobre oportunidades comerciales que sean relevantes e interesantes para ti. Permítenos dar algunos ejemplos concretos.
  • Si has aceptado la categoría de cookies de publicidad dirigida al navegar por nuestro sitio web, hacemos un seguimiento de tu interacción con nuestros sitios web y aplicaciones móviles para ver en qué estas interesado/a. Si también nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales, utilizaremos los datos sobre tu interacción con nuestros sitios web y aplicaciones móviles para enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si visitaste un determinado producto en nuestro sitio web, es posible que te enviemos correos electrónicos promocionales sobre dicho producto o productos similares.
  • Si nos das tu consentimiento para recibir correos electrónicos promocionales, te enviaremos dichos correos electrónicos promocionales. Realizamos un seguimiento de si abres, lees o haces clic en el contenido del correo electrónico promocional que has recibido de nosotros. Por ejemplo, si hacess clic en un determinado producto (dentro del correo electrónico promocional que has recibido), es posible que te enviemos correos electrónicos promocionales sobre dicho producto o productos similares.
  • Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales mientras creas una cuenta MyPhilips o compras un producto o servicio en nuestra tienda en línea con una cuenta MyPhilips, utilizaremos ciertos datos que nos proporciones (como la información relacionada con tu cuenta o con tu pedido o información que nos proporcionas, por ejemplo, tu fecha de nacimiento) con el fin de enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si compraste una afeitadora en nuestra tienda en línea con su cuenta MyPhilips, podemos usar tus datos de compra en línea para informarte de que tenemos descuentos en accesorios para afeitadoras o productos similares.
  • Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales a través de nuestros formularios dedicados publicados en nuestros sitios web o páginas de redes sociales, utilizaremos los datos que nos proporciones a través de dichos formularios (como tu nombre y correo electrónico, y tu título profesional/empresarial), o área de especialidad en el caso de que te suscribas a través de los formularios de Cliente dirigidos a Profesionales o Representantes de Clientes) así como información sobre tu país para enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si notamos que revisas regularmente nuestras afeitadoras desde un país específico, es posible que te enviemos comunicaciones promocionales sobre afeitadoras o productos similares en el idioma de ese país.
  • Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales mientras interactúas con nuestro equipo de soporte, utilizaremos ciertos datos que nos proporciones (como tu correo electrónico y el tipo de producto/servicio para el que solicitaste asistencia) con el fin de enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si has solicitado asistencia sobre una afeitadora, es posible que te enviemos comunicaciones promocionales sobre afeitadoras o productos similares.


Ten en cuenta que podemos combinar los datos que recopilamos sobre ti de las fuentes de Philips enumeradas anteriormente y ubicarlos en uno o más segmentos (grupos que tienen ciertas características en común) para adaptar nuestros correos electrónicos promocionales a tus intereses.

Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • Tu consentimiento; como regla general, solo te enviaremos comunicaciones promocionales cuando hayas dado tu consentimiento previo; Por supuesto, puedes retirar tu consentimiento para recibir nuestros correos electrónicos promocionales personalizados en cualquier momento. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón para cancelar la suscripción en la parte inferior del correo electrónico promocional que has recibido de Philips y tu suscripción será cancelada automáticamente.
  • Nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de empresa.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.

Publicidad en redes sociales
 Usamos las redes sociales para mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips nuevos y existentes y para construir una relación comercial contigo.

Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos
Como se mencionó anteriormente, procesamos tus datos personales para comunicarnos contigo, a través de las redes sociales, con comunicaciones promocionales o anuncios sobre productos y servicios nuevos y existentes de Philips y sobre nuestros eventos.Por ejemplo, si has aceptado las cookies de publicidad dirigida en nuestro sitio web, es posible que rastreemos tu uso de nuestros sitios web (como las acciones que has realizado en nuestro sitio web) y mostrarte anuncios relevantes de Philips en tus redes sociales.
Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales (por ejemplo, a través de nuestros formularios dedicados publicados en nuestros sitios web), es posible que proporcionemos tus datos personales (como su correo electrónico) a los proveedores de redes sociales para mostrarte anuncios relevantes de Philips en dichas redes sociales.
Si eres representante de un cliente o socio comercial de Philips existente o potencial (o prospectivo) , es posible que usemos tus datos personales para interactuar contigo, a través de las redes sociales (por ejemplo, LinkedIn), para oportunidades comerciales.

Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • Tu consentimiento; esto se aplica cuando antes de recopilar tu comportamiento en el sitio web y colocar las cookies pertinentes y tecnologías similares en tu dispositivo; y cuando utilizamos tu consentimiento para recibir comunicaciones de marketing con el fin de dirigirse a ti en los medios sociales a través de nuestros socios;
  • Nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de empresa. Esto aplica cuando procesamos tus datos personales para crear tu (posible) perfil de cliente e interactuar contigo a través de las redes sociales para oportunidades comerciales.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.

Participando en nuestras promociones

Publicamos diferentes promociones en nuestros productos y servicios que puedes aprovechar, como promociones de devolución de dinero, garantía extendida, promociones de cupones, programas de recomendación de amigos, sorteos, concursos o promociones de temporada u otras e incluso podemos enviarte un regalo. al comprar un producto. Para cumplir con estas promociones, tratamos tus datos personales.
Estas promociones pueden estar sujetas a avisos de privacidad complementarios.
Hay varias formas de participar. Por ejemplo, completando un formulario dedicado en nuestro sitio web, creando una cuenta MyPhilips, registrándose para recibir nuestra comunicación promocional a través de los formularios dedicados disponibles en nuestro sitio web o páginas de redes sociales, o calificando y revisando nuestros productos en nuestro sitio web.
 
Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos
Generalmente, recopilamos la información requerida para permitirte participar en la promoción, identificarte, evaluar si cumples con las condiciones de la promoción y cumplir con los términos contractuales de la promoción:
  • Información de la cuenta, como tu nombre, apellido y correo electrónico; esto significa que tu participación estará vinculada a tu cuenta MyPhilips.
  • Información que nos proporcionas (como su nombre y correo electrónico), en caso de que participes registrándote para recibir nuestras comunicaciones promocionales.
  • Comprobante de compra de producto y otros datos que nos permitan verificar que cumples con las condiciones de la promoción y seleccionar al ganador del concurso (en base a las reglas que aceptas cuando decides participar).
  • Información de correo electrónico y dirección (si eres seleccionado como ganador) para informarte que es seleccionado como ganador, para enviarte nuestro premio a la dirección especificada en el proceso de registro y para verificar si cumples con los términos del concurso y actúar correspondientemente.
  • Número de cuenta bancaria para promociones de cashback donde depositaremos el importe premiado en la promoción.
  • Material o contenido generado y proporcionado por ti que te permite participar en el sorteo, concurso, juego u otra competencia.


Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar o ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya, específicamente para ejecutar los términos de uso de la promoción correspondiente.

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips identificada en las condiciones de uso de la promoción correspondiente, puesta a tu disposición en nuestro sitio web.

Cumpliendo con nuestras obligaciones regulatorias

Como fabricante de dispositivos médicos, estamos sujetos a obligaciones regulatorias relativas a la comercialización, puesta a disposición en el mercado o puesta en servicio de dispositivos médicos para uso humano y accesorios para dichos dispositivos. Por lo tanto, tratamos continuamente datos personales para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones regulatorias como fabricante de dispositivos médicos.
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines:
  • informar cualquier incidente grave a las autoridades sanitarias después de que hayan establecido la relación causal entre ese incidente y el dispositivo, o que dicha relación causal sea razonablemente posible;
  • analizar e informar sobre un aumento estadísticamente significativo (ya sea de frecuencia o gravedad) de incidentes no graves o efectos secundarios que puedan afectar el análisis de riesgo-beneficio del dispositivo;
  • analizar, investigar y tomar las acciones correctivas de campo que correspondan en relación con incidentes graves.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • Archivos de registro
  • Información de contacto relativa a informantes de incidentes
  • Información sobre pacientes u otros individuos contenidos en el incidente/queja/comentario.
  • Archivos de registro o imágenes médicas, que pueden contener detalles de pacientes, como edad, sexo, peso.


Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.
 

Base legal para el tratamiento
Tratamos tus datos personales para cumplir con una obligación legal o regulatoria a la que Philips está sujeto cuando informamos (a) eventos adversos a las autoridades competentes y (b) tendencias de aumento estadísticamente significativo (en frecuencia/severidad) de incidencias no graves, y cuando gestionamos reclamaciones;

Tratamos tus datos personales para el desempeño de una actividad realizada en interés público cuando investigamos incidentes para identificar la causa raíz y la acción correctiva preventiva, correctiva y de seguridad de campo necesaria; detectar tendencias de aumento estadísticamente significativo (en frecuencia/severidad) de incidentes no graves.

Cuánto tiempo conservamos tus datos personales
Philips, como fabricante, debe mantener la documentación técnica de sus dispositivos actualizada y disponible para las autoridades competentes durante un período de al menos 10 ( 15 en caso de dispositivos implantables) años después de que el último dispositivo cubierto por la misma declaración de conformidad haya sido puesto en el mercado (es decir, vendido).

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips, que es el fabricante del dispositivo médico, tal como se indica en la etiqueta reglamentaria del dispositivo correspondiente.

Realizando investigaciones clínicas.

Realizamos investigaciones clínicas para evaluar la seguridad o el rendimiento de nuestros dispositivos médicos. En este contexto, tratamos datos personales de sujetos humanos.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines:

  • realizar una evaluación clínica destinada a confirmar la seguridad y el rendimiento de nuestros dispositivos médicos antes de colocarlos en el mercado;
  • para realizar investigaciones clínicas destinadas a: (i) establecer la idoneidad del diseño, la fabricación y el embalaje de nuestro dispositivo médico para el fin previsto en condiciones normales de uso; y (ii) establecer y verificar los beneficios clínicos del dispositivo médico para los pacientes y establecer y verificar la seguridad clínica del dispositivo; y (iii) determinar los efectos secundarios indeseables y evaluar si esos riesgos son riesgos aceptables cuando se comparan con los beneficios para la salud del dispositivo médico.
  • realizar y actualizar la evaluación clínica del dispositivo médico y realizar la vigilancia posterior a la comercialización.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos (retrospectivos) :

  • Información general sobre pacientes (como edad, categoría, sexo);
  • Datos relativos a la salud, según el tipo de dispositivo médico que haya sido objeto de la investigación clínica.


Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.


Base legal para el tratamiento
A menos que la ley aplicable exija lo contrario:

  • Cuando realizamos investigaciones clínicas con el objetivo de cumplir con las obligaciones del fabricante de dispositivos médicos (por ejemplo, al evaluar la seguridad, el rendimiento y la calidad de nuestros dispositivos médicos), lo hacemos para llevar a cabo una actividad de interés público.
  • Cuando llevamos a cabo investigaciones clínicas con el objetivo de fabricar mejores productos que mejoren la atención médica, lo hacemos para llevar a cabo una actividad de interés público.
  • Cuando informamos eventos adversos graves que tienen lugar durante una investigación clínica, lo hacemos para cumplir con una obligación legal o reglamentaria a la que está sujeto Philips.


Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico o que es el patrocinador de la investigación clínica, indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica.

En algunos casos, las investigaciones clínicas las realiza conjuntamente la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico (indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica) junto con las empresas afiliadas de Philips ubicadas en los Países Bajos ( Philips Electronics Netherlands BV o Philips International BV), Francia (Philips France Commercial SAS) y Alemania (Philips GmbH).

Realizando estudios clínicos

Realizamos estudios clínicos para cumplir con varios propósitos, como cumplir con las obligaciones del fabricante de nuestro dispositivo médico o para desarrollar y mejorar la (seguridad o) el rendimiento del dispositivo médico, mejorando la atención médica. En este contexto, tratamos datos personales de sujetos humanos.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines:

  • Para realizar estudios clínicos sobre el dispositivo médico con base en las obligaciones legales a las que Philips está sujeto;
  • realizar y actualizar la evaluación clínica del dispositivo médico y realizar la vigilancia posterior a la comercialización.
  • para evaluar, evaluar, probar, desarrollar, mejorar la (seguridad o) el rendimiento de nuestro dispositivo médico con el objetivo de fabricar mejores productos que mejoren la atención médica.


Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos (retrospectivos) :

  • Información general sobre pacientes (como edad, categoría, sexo);
  • Datos relativos a la salud, según el tipo de dispositivo médico que haya sido objeto de la investigación clínica.


Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.


Base legal para el tratamiento
A menos que la ley aplicable exija lo contrario:

  • Cuando realizamos estudios clínicos con el objetivo de cumplir con las obligaciones del fabricante de dispositivos médicos (por ejemplo, al evaluar la seguridad, el rendimiento y la calidad de nuestros dispositivos médicos), lo hacemos para llevar a cabo una actividad de interés público.
  • Cuando informamos eventos adversos graves que tienen lugar durante un estudio clínico, lo hacemos para cumplir con una obligación legal o reglamentaria a la que Philips está sujeto.
  • Cuando llevamos a cabo estudios clínicos con el objetivo de evaluar, evaluar, probar, desarrollar, mejorar la (seguridad o) el rendimiento de los dispositivos médicos con el objetivo de fabricar mejores productos que mejoren la atención médica, lo hacemos sobre la base de la exención de investigación científica o, cuando sea necesario, sobre la base de consentimiento.
     

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico o que es el patrocinador del estudio clínico, indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica.

En algunos casos, las investigaciones clínicas las realiza conjuntamente la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico (indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica) junto con las empresas afiliadas de Philips ubicadas en los Países Bajos ( Philips Electronics Netherlands BV o Philips International BV), Francia (Philips France Commercial SAS) y Alemania (Philips GmbH).

Gestionando tu relación comercial con nosotros

Si tienes una relación comercial con Philips, como (prospectivo) proveedor, cliente comercial o socio, queremos asegurarnos de que nuestra relación contigo se base en la transparencia, la responsabilidad clara y la confianza. Para gestionar esta relación y garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, es posible que tratemos datos personales.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:

  • para comunicarnos contigo, por ejemplo, respondiendo a tus solicitudes o enviando comunicaciones transaccionales;
  • para iniciar, planificar y mantener nuestra relación (contractual) con el cliente, proveedor o socio comercial que representas, por ejemplo, mediante la contratación, el procesamiento de pagos, contabilidad/facturación, gestionar créditos, gestionar envíos y entregas, gestionar reparaciones;
  • [si eres un cliente comercial] para brindarte los productos y servicios solicitados, como brindarte soporte técnico;
  • [Si eres un Cliente comercial] para darte acceso a nuestro portal de Servicio al Cliente.
  • para brindar a ti o a tus representantes capacitaciones o sesiones de demostración;
  • [Si eres un cliente comercial] para otorgarte crédito, si lo solicitas.
  • para garantizar el cumplimiento de nuestros Principios comerciales generales y otras leyes y reglamentos aplicables a los que estamos sujetos, como la realización de evaluaciones para evaluar qué cumplimiento y qué riesgos (comerciales/crediticios) están asociados con relaciones comerciales potenciales orecoger/responder a quejas de calidad con respecto a nuestros dispositivos médicos.


Qué datos personales tratamos
Para gestionar nuestra relación comercial contigo y garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, tratamos las siguientes categorías de datos personales:

  • información de contacto, como nombre completo, rol/título laboral, correo electrónico comercial, dirección comercial, número de teléfono comercial;
  • información de pago, como los datos necesarios para procesar pagos;
  • Datos disponibles públicamente, como información relacionada con propietarios, accionistas mayoritarios y gerentes o ejecutivos de alto nivel de nuestros proveedores y socios comerciales recopilados de fuentes confiables disponibles públicamente;
  • Datos que nos proporcionas,, por ejemplo, cuando interactúas con un representante de Philips;
  • Información sobre personas que informan eventos adversos o presentan quejas de calidad, incluidos profesionales de la salud, como nombre, correo electrónico, dirección postal.
  • Datos del dispositivo, como archivos de registro.


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar un contrato al que estás sujeto, o de tomar medidas pre contractuales a tu petición.
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos.

Cumpliendo con otros fines legales y comerciales

En la medida en que sea necesario, es posible que tengamos la necesidad de cumplir con otros fines legales y comerciales.
En este contexto, es posible que tratemos datos personales.


Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines.

  • Ejecución de procesos de negocio y gestión interna. Este propósito incluye actividades como la realización de auditorías e investigaciones (internas), la gestión de alianzas, empresas, fusiones, adquisiciones y desinversiones, reorganizaciones o enajenaciones e integraciónes con el comprador.
  • Desarrollo y mejora de aplicaciones, productos y/o servicios.Este propósito incluye actividades tales como el desarrollo y la mejora de productos, sistemas y y/o servicios.
  • Seguridad y protección de intereses y/o activos de Philips.Esta finalidad comprende las actividades relacionadas con la seguridad y protección de los intereses y/o activos de Philips y sus clientes, Clientes comerciales y socios comerciales, incluida la protección de la seguridad y la integridad de su sector comercial. En particular, incluye actividades tales como detectar, prevenir, investigar y combatir intentos/actos delictivos o conductas objetables dirigidas contra Philips, sus empleados u otras personas, actividades tales como las relacionadas con la salud y la seguridad, la autenticación del estado del cliente, proveedor o socio comercial. y derechos de acceso y actividades como el despliegue y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas y organizativas.
  • Protección de los derechos de propiedad intelectual de Philips. Esta finalidad incluye actividades como la presentación y gestión de derechos de propiedad intelectual de Philips y puede requerir el tratamiento de datos personales de inventores y otras personas.
  • Creación y divulgación de material promocional. Este propósito incluye actividades como el uso de fotografías y videos (que pueden contener datos relacionados con personas) en material promocional, que puede divulgarse a los clientes o estar disponible en línea.
  • Cumplimiento de obligaciones legales.Este propósito incluye el tratamiento de datos personales en relación con la realización de una tarea realizada para cumplir con una obligación legal a la que está sujeto Philips, incluida la divulgación de datos personales a instituciones gubernamentales o autoridades de supervisión, incluidas las autoridades fiscales y otras autoridades competentes para el sector en el que opera Philips.
  • Defensa de reclamaciones judiciales.

Este propósito incluye actividades tales como prevenir, preparar o participar en la resolución de disputas.


Qué datos personales tratamos
Según el propósito específico, tratamos varias categorías de datos personales (como datos de información de contacto y cualquier otra información necesaria para cumplir con los propósitos anteriores).


Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:

  • nuestra necesidad de ejecutar un contrato al que estás sujeto, o de tomar medidas pre contractuales a tu petición.
  • nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, así como de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.
  • nuestra necesidad de cumplir con las obligaciones legales a las que estamos sujetos.
  • el consentimiento de las personas pertinentes;
  • Cualquier otra base legal de otro modo permitida por las leyes aplicables.

Ten en cuenta que, a menos que necesitemos tus datos personales para cumplir con las leyes y regulaciones, no estás obligado a proporcionarnos sus datos personales. Por supuesto, si eliges no hacerlo, en muchos casos no podremos proporcionarte los productos o servicios que solicitaste o responder a las solicitudes que puedas tener.

Cómo protegemos tus datos personales


Utilizamos medidas organizativas, técnicas y físicas para proteger tus datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza tanto de tus datos personales como del tratamiento, así como de los posibles riesgos. Trabajamos constantemente para mejorar estas medidas para ayudar a mantener seguros tus datos personales.

Cómo transferimos tus datos personales entre países

Debido a nuestra naturaleza global, tus datos personales pueden ser transferidos o accedidos por empresas afiliadas de Philips o terceros de confianza de Philips en todo el mundo. Por supuesto, cuando lo hacemos, nos aseguramos de cumplir con las leyes que rigen la transferencia de datos personales entre países.

Cuando transferimos datos personales desde el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza a:
 

  • Las empresas afiliadas de Philips que procesan dichos datos personales en otros países, dichas transferencias se rigen por las Reglas de Privacidad de Philips (las denominadas Reglas corporativas vinculantes);
  • Terceros de confianza de Philips que procesan dichos datos personales en otros países no reconocidos por la Comisión Europea como proveedores de un nivel adecuado de protección de datos, dichas transferencias se rigen por lasCláusulas contractuales estándar.
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Tus derechos


Dependiendo de nuestro motivo para procesar tus datos personales y de las leyes aplicables, tienes ciertos derechos sobre tus datos personales. Es aquí donde queremos hacerte saber cuáles son estos derechos.

  • Tienes derecho a acceder a tus datos personales. Esto significa que puedes solicitarnos copias o información sobre los datos personales que procesamos sobre ti.
  • Tienes derecho a rectificar tus datos personales. Esto significa que, si crees que los datos personales que procesamos sobre ti son inexactos, puedes solicitarnos que los rectifiquemos o corrijamos. Si deseas que rectifiquemos tus datos personales, dinos lo que crees que es inexacto y explícanos cómo debemos corregirlos.
  • Tienes derecho a eliminar tus datos personales. Esto significa que puedes solicitarnos que eliminemos los datos personales que procesamos sobre ti. Ten en cuenta que puede haber casos (por ejemplo, cuando estamos legalmente obligados a conservar tus datos personales) en los que no podamos borrar sus datos personales.
  • Tienes derecho a la portabilidad de tus datos. Esto significa que puedes solicitarnos que transfiramos la información sobre ti (que nos has proporcionado directamente) a otra organización, o que te la entreguemos a tí. Ten en cuenta que este derecho solo aplica en determinadas circunstancias (por ejemplo, si estamos tratando tus datos personales con medios automatizados y basándonos en tu consentimiento).
  • Tienes derecho a restringir el tratamiento de tus datos personales. Esto significa que, en determinadas circunstancias, puedes solicitarnos que limitemos la forma en la que utilizamos tus datos personales.
  • Tienes derecho a oponerte u objetar al tratamiento de tus datos personales. Esto significa que, en determinadas circunstancias, puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales que llevamos a cabo.


Ten en cuenta que puede haber situaciones en las que tengamos derecho a denegar o restringir tus derechos de privacidad, por ejemplo, cuando sea necesario establecer, ejercer o defender a Philips de reclamaciones legales o cuando tu solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en particular por su carácter repetitivo.
En Philips, nuestro objetivo es brindarte control sobre tus datos personales. Por lo tanto, dependiendo de la actividad, puedes controlar tus datos personales y ejercer tus derechos y opciones de privacidad por ti mismo, por ejemplo, iniciando sesión en tu cuenta MyPhilips y actualizando, modificando o eliminando tus datos personales o cancelando tu suscripción a nuestras comunicaciones promocionales por medio de del botón de baja (enlace) incluido en la parte inferior de nuestras comunicaciones promocionales.


En todos los demás casos, para ejercer tus derechos de privacidad, presentar una queja de privacidad o comunicarte con nuestro Delegado de Protección de Datos, puedes comunicarte con nosotros siguiendo nuestro formulario de contacto.


Haremos todo lo posible para atender tu solicitud a tiempo y de forma gratuita. En ciertos casos, podemos pedirte que verifiques tu identidad antes de actuar sobre tu solicitud.Por supuesto, si no estás satisfecho con la forma en que hemos manejado tu solicitud, puedes presentar una queja ante la autoridad supervisora competente de tu país o región.

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Con quién compartimos sus datos personales


A menos que se indique lo contrario en este aviso, estas son las categorías de terceros con quienes podemos compartir tus datos personales:

  • Nuestras empresas afiliadas. Debido a nuestra naturaleza global, tus datos personales pueden ser divulgados a otras empresas afiliadas a Philips. Por supuesto, nos aseguraremos de que el acceso a tus datos personales sea concedido en función de la necesidad de conocerlos. Además, ten en cuenta que nuestras empresas afiliadas están obligadas a manejar tus datos personales de acuerdo con nuestras Normas de privacidad de Philips. Esto garantiza que Philips tratará tus datos personales siguiendo los mismos estándares de protección de datos.
  • Nuestros proveedores de servicios. Podemos emplear proveedores de servicios de terceros (por ejemplo, proveedores TIC, proveedores de servicios al cliente) y pedirles que realicen ciertas operaciones de tratamiento en nuestro nombre, como el almacenamiento de datos personales. Cuando lo hacemos, nos aseguramos de que estos proveedores de servicios estén obligados contractualmente a no utilizar tus datos personales para fines distintos a los solicitados por nosotros o exigidos por la ley.
  • Nuestros socios comerciales: a veces, podemos asociarnos con nuestros socios comerciales para brindarte servicios y, en este contexto, podemos compartir tus datos personales con ellos. Por ejemplo, si compras un producto de nuestra tienda electrónica, compartimos tu información con los proveedores de servicios de pago para procesar los pagos.
  • Terceros en relación con transacciones corporativas: en ocasiones, podemos estar involucrados en una fusión, adquisición, quiebra, empresa conjunta, reorganización, venta de activos u otra disposición de la totalidad o parte de nuestro negocio, activos o acciones. En estos casos, es posible que compartamos tus datos personales con el tercero involucrado en esa transacción corporativa.
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