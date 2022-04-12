Aviso de privacidad

Si lo deseas, puedes unirte a nuestras iniciativas de marketing y mantenerte actualizado sobre los productos, servicios y promociones de Philips. A continuación, te brindaremos una descripción general de nuestras iniciativas de marketing y te explicaremos, para cada una de ellas, cómo tratamos tus datos personales.



Correos electrónicos promocionales

Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos

Puedes optar por recibir correos electrónicos promocionales de Philips y mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips y los socios de licencia de marca de Philips y sobre nuestros eventos. Esto significa que si nos das tu consentimiento, te proporcionaremos correos electrónicos promocionales, o si eres un cliente comercial, nos comunicaremos contigo sobre oportunidades comerciales que sean relevantes e interesantes para ti. Permítenos dar algunos ejemplos concretos.

Si has aceptado la categoría de cookies de publicidad dirigida al navegar por nuestro sitio web, hacemos un seguimiento de tu interacción con nuestros sitios web y aplicaciones móviles para ver en qué estas interesado/a. Si también nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales, utilizaremos los datos sobre tu interacción con nuestros sitios web y aplicaciones móviles para enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si visitaste un determinado producto en nuestro sitio web, es posible que te enviemos correos electrónicos promocionales sobre dicho producto o productos similares.



Si nos das tu consentimiento para recibir correos electrónicos promocionales, te enviaremos dichos correos electrónicos promocionales. Realizamos un seguimiento de si abres, lees o haces clic en el contenido del correo electrónico promocional que has recibido de nosotros. Por ejemplo, si hacess clic en un determinado producto (dentro del correo electrónico promocional que has recibido), es posible que te enviemos correos electrónicos promocionales sobre dicho producto o productos similares.



Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales mientras creas una cuenta MyPhilips o compras un producto o servicio en nuestra tienda en línea con una cuenta MyPhilips, utilizaremos ciertos datos que nos proporciones (como la información relacionada con tu cuenta o con tu pedido o información que nos proporcionas, por ejemplo, tu fecha de nacimiento) con el fin de enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si compraste una afeitadora en nuestra tienda en línea con su cuenta MyPhilips, podemos usar tus datos de compra en línea para informarte de que tenemos descuentos en accesorios para afeitadoras o productos similares.

Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales a través de nuestros formularios dedicados publicados en nuestros sitios web o páginas de redes sociales, utilizaremos los datos que nos proporciones a través de dichos formularios (como tu nombre y correo electrónico, y tu título profesional/empresarial), o área de especialidad en el caso de que te suscribas a través de los formularios de Cliente dirigidos a Profesionales o Representantes de Clientes) así como información sobre tu país para enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si notamos que revisas regularmente nuestras afeitadoras desde un país específico, es posible que te enviemos comunicaciones promocionales sobre afeitadoras o productos similares en el idioma de ese país.

Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales mientras interactúas con nuestro equipo de soporte, utilizaremos ciertos datos que nos proporciones (como tu correo electrónico y el tipo de producto/servicio para el que solicitaste asistencia) con el fin de enviarte comunicaciones promocionales que sean relevantes y de tu interés. Por ejemplo, si has solicitado asistencia sobre una afeitadora, es posible que te enviemos comunicaciones promocionales sobre afeitadoras o productos similares.

Ten en cuenta que podemos combinar los datos que recopilamos sobre ti de las fuentes de Philips enumeradas anteriormente y ubicarlos en uno o más segmentos (grupos que tienen ciertas características en común) para adaptar nuestros correos electrónicos promocionales a tus intereses.



Base legal para el tratamiento

Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son: Tu consentimiento; como regla general, solo te enviaremos comunicaciones promocionales cuando hayas dado tu consentimiento previo; Por supuesto, puedes retirar tu consentimiento para recibir nuestros correos electrónicos promocionales personalizados en cualquier momento. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón para cancelar la suscripción en la parte inferior del correo electrónico promocional que has recibido de Philips y tu suscripción será cancelada automáticamente.

Nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de empresa.

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.



Publicidad en redes sociales

Usamos las redes sociales para mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips nuevos y existentes y para construir una relación comercial contigo.



Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos

Como se mencionó anteriormente, procesamos tus datos personales para comunicarnos contigo, a través de las redes sociales, con comunicaciones promocionales o anuncios sobre productos y servicios nuevos y existentes de Philips y sobre nuestros eventos.Por ejemplo, si has aceptado las cookies de publicidad dirigida en nuestro sitio web, es posible que rastreemos tu uso de nuestros sitios web (como las acciones que has realizado en nuestro sitio web) y mostrarte anuncios relevantes de Philips en tus redes sociales.

Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales (por ejemplo, a través de nuestros formularios dedicados publicados en nuestros sitios web), es posible que proporcionemos tus datos personales (como su correo electrónico) a los proveedores de redes sociales para mostrarte anuncios relevantes de Philips en dichas redes sociales.

Si eres representante de un cliente o socio comercial de Philips existente o potencial (o prospectivo) , es posible que usemos tus datos personales para interactuar contigo, a través de las redes sociales (por ejemplo, LinkedIn), para oportunidades comerciales.



Base legal para el tratamiento

Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son: Tu consentimiento; esto se aplica cuando antes de recopilar tu comportamiento en el sitio web y colocar las cookies pertinentes y tecnologías similares en tu dispositivo; y cuando utilizamos tu consentimiento para recibir comunicaciones de marketing con el fin de dirigirse a ti en los medios sociales a través de nuestros socios;



Nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de empresa. Esto aplica cuando procesamos tus datos personales para crear tu (posible) perfil de cliente e interactuar contigo a través de las redes sociales para oportunidades comerciales.

Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.