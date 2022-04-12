Aviso de privacidad

Última actualización: enero de 2022
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La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa.
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Tus datos personales se registran en la base de datos de quejas GBP de Philips, desde donde se enviarán, según sea estrictamente necesario, a las personas adecuadas dentro de Philips. Esto significa que la información puede ser compartida con los investigadores asignados, el Oficial de Cumplimiento de GBP asignado y, en algunas situaciones, los miembros de Auditoría Interna del Grupo, así como el Departamento Legal del Grupo, o fuera de Philips (auditores forenses, asesores legales) que requieren esta información para garantizar el cumplimiento de la Política de informes de GBP y las obligaciones legales o reglamentarias, o como entrada para procedimientos judiciales posteriores.
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Si eres accionista y decides ejercer tus derechos en el contexto de una junta general de accionistas, tratamos tus datos personales para permitirte ejercer tus derechos como accionista, por ejemplo, para registrar tu participación en la junta de accionistas, para administrar tus instrucciones para el voto por poder y para procesar su voto y/o preguntas o declaraciones durante la asamblea de accionistas.
Un número relativamente pequeño de acciones en circulación de Philips está registrado a nombre de accionistas individuales. Según lo exige la ley aplicable, Philips también mantiene un registro que contiene los datos de los titulares de las acciones registradas y puede comunicarse con esos accionistas sobre la reunión anual de accionistas y sobre las distribuciones de dividendos.
Por lo general, las reuniones de accionistas se graban de forma audiovisual para fines internos y pueden seguirse mediante un enlace de transmisión web en vivo disponible a través de nuestro sitio web.
Qué datos personales tratamos
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La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de cumplir con las leyes aplicables a las que estamos sujetos, así como nuestro interés legítimo de realizar negocios de manera responsable, por ejemplo, cuando grabamos en audio y/o video las juntas de accionistas.
Tratamos tus datos personales con el subsecuente propósito de enviarte por correo electrónico nuestros comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores.
Si te suscribes a las notificaciones de relaciones con los inversionistas, te notificaremos sobre los webcasts y las llamadas de los inversionistas. Si te suscribes a los comunicados de prensa, te comunicaremos nuestras últimas actualizaciones de noticias.
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Para suscribirte a nuestros últimos comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores, te solicitamos su nombre completo, dirección de correo electrónico y la empresa para la que trabajas (solo para notificaciones de relaciones con inversores y en caso de que representes a un inversor institucional o banco).
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La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para enviarte nuestros últimos comunicados de prensa o notificaciones de relaciones con inversores es tu consentimiento. En cualquier caso, puedes darte de baja en cualquier momento a través del enlace que se encuentra en la parte inferior de los correos electrónicos o a través de los respectivos botones "Cancelar suscripción" en las páginas web de Philips Investor Relations y comunicados de prensa.
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Dependiendo de la actividad de contratación específica, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
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El responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines descritos en esta sección es la empresa afiliada de Philips del país que tiene la intención de contratarte (identificado en nuestros Términos de uso, consulta el pie de página, como el operador de este sitio web), así como Philips international B.V.
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Si tienes alguna pregunta o solicitas nuestro apoyo, necesitamos que nos brindes cierta información, como tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono u otra información necesaria para atender tu pregunta o consulta. Si tienes una cuenta MyPhilips, podemos usar la información vinculada a tu cuenta para brindarte la asistencia solicitada.
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Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar y ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya.
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También puedes usar tu cuenta MyPhilips para otros servicios, como:
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Si deseas crear una cuenta MyPhilips en calidad de profesional (es decir, cliente comercial, proveedor y/o socio comercial de Philips), también podemos tratar los siguientes datos:
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La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar o ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya.
Como consumidor, puedes usar tu cuenta MyPhilips o realizar el proceso de compra como "invitado" (a menos que desees comprar/contratar servicios, en este caso necesitarás una cuenta MyPhilips).
Como profesional (por ejemplo, si eres un profesional de la salud o un distribuidor y deseas adquirir nuestros productos para el cuidado de la salud en nuestra tienda Philips Healthcare), deberás crear una cuenta de empresa o profesional.
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:
Ten en cuenta que algunos productos y servicios de Philips disponibles en nuestra tienda Philips Online para consumidores son vendidos por uno de nuestros socios, tal como se indica en los términos y condiciones de venta que se te mostrarán antes de finalizar su pedido. Esto significa que si realizas un pedido con uno de nuestros socios, compartiremos tus datos personales (como tu nombre y dirección) con ese socio para que pueda ejecutar el acuerdo al cual has entrado y, por lo tanto, cumplir con tu pedido y enviarte la factura. El socio también puede usar tus datos personales para actualizarte sobre el estado de tu pedido y brindarte la atención al cliente requerida. Si deseas saber más acerca de cómo nuestro socio tratará tus datos personales, lo invitamos a leer su aviso de privacidad, que pondremos a tu disposición en nuestra tienda en línea.
Qué datos personales tratamos
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En ciertos casos, puedes optar por proporcionarnos también tu número de teléfono (opcional) si deseas que nuestro proveedor de envíos de confianza se comunique contigo por teléfono en caso de problemas de entrega o si deseas que nuestro equipo de soporte se comunique contigo por teléfono en caso de problemas con tu pedido.
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El el responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es la empresa afiliada de Philips identificada en nuestros Términos y condiciones de venta, puestos a tu disposición en nuestro sitio web.
En caso de que realices un pedido en nuestra tienda Philips para consumidores con uno de nuestros socios, el controlador de sus datos personales es: (i) Philips International BV para recoger su pedido y procesar el pago; y (ii) el socio relevante identificado en sus términos y condiciones de venta o en su aviso de privacidad, para cumplir con su pedido, enviarle la factura y brindarte la atención al cliente solicitada.
Tratamos tus comentarios o publicaciones (que pueden incluir tus datos personales) para los siguientes propósitos:
Qué datos personales tratamos
Para los fines descritos anteriormente, podemos tratar cualquier información sobre usted que se encuentre en cualquier comentario u otro contenido sobre Philips que ponga a disposición del público en las redes sociales y otras fuentes públicas externas. Esto puede incluir información como tu nombre (o apodo), foto de perfil, país.
Base legal para el tratamiento
La base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular, nuestra necesidad de realizar negocios de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, así como para proteger nuestro derecho fundamental a llevar a cabo un negocio.
Qué datos personales tratamos Ten en cuenta que cuando proporciones tu calificación y escribas una reseña, no haremos que su correo electrónico sea visible para otros visitantes. Haremos visible la otra información que nos proporcione, ya que esto nos ayuda a crear un foro abierto donde nuestros clientes pueden encontrar e intercambiar información veraz y significativa sobre nuestros productos. Además, para respetar su privacidad, te alentamos a que proporciones un apodo y no tu nombre real cuando dejes tu reseña.
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:
Tratamos las siguientes categorías de datos personales: correo electrónico, ubicación, edad, sexo, número de personas que viven en tu hogar, período de uso de nuestro producto Philips.
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Qué datos personales tratamos
Ten en cuenta que cuando proporciones tu calificación y escribas una reseña, no haremos que su correo electrónico sea visible para otros visitantes. Haremos visible la otra información que nos proporcione, ya que esto nos ayuda a crear un foro abierto donde nuestros clientes pueden encontrar e intercambiar información veraz y significativa sobre nuestros productos.
Además, para respetar su privacidad, te alentamos a que proporciones un apodo y no tu nombre real cuando dejes tu reseña.
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes propósitos:
Qué datos personales tratamos
Cuando te registras para convertirse en Tester de productos de Philips, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
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El responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es la empresa afiliada de Philips identificada en nuestros Términos de uso para el programa de prueba de productos de Philips, puestos a tu disposición en nuestro sitio web.
Base legal para el tratamiento
Procesamos tus datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:
A menos que la ley aplicable exija lo contrario, la base legal en la que confiamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular, nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la libertad de conducir un negocio.
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos
Si compras un producto en línea o recibes servicios de un socio de licencia de marca de Philips, el responsable del tratamiento de tus datos personales es: (i) el socio de licencia de marca de Philips correspondiente identificado en su aviso de privacidad (puesto a tu disposición cuando tus datos personales son recopilados inicialmente), para recopilar tus datos personales, medir qué tan satisfecho estás con tu experiencia de servicio reciente y para mejorar tu nivel de satisfacción; y (i) Philips International BV por enviarle la encuesta.
Si compras un producto en línea o recibes servicios de Philips o si eres un cliente comercial de Philips, el responsable del tratamiento de tus datos personales para los fines identificados en esta sección es Philips International BV, así como la empresa afiliada de Philips con la que tienes un relación comercial.
Base legal para el tratamiento
Base legal para el tratamiento
Ten en cuenta que no publicamos listas de asistentes a nuestros eventos pero, en casos excepcionales, tu información de contacto puede ser visible para otros asistentes.
A veces, nuestros eventos serán grabados. Si estamos grabando y eres un presentador, tu imagen y audio serán capturados en la grabación. Si eres un asistente, en algunos casos, puedes decidir compartir tu imagen y audio durante la sesión, por ejemplo, si eliges interactuar en una sesión de preguntas y respuestas. Para algunos eventos, es posible que publiquemos la grabación en nuestro sitio web o canales de redes sociales.
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestro interés legítimo, en particular nuestra necesidad de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la libertad de realizar negocios.
A menos que la ley aplicable exija lo contrario, cuando recopilamos cualquier información sobre requisitos dietéticos u otros requisitos de acceso, lo hacemos con tu consentimiento, ya que este tipo de información se clasifica como categoría especial de datos personales.
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país donde te unes al evento o desde donde se organiza el evento, identificada en nuestros Términos de uso (consulta el pie de página) como el operador de este sitio web.
Base legal para el tratamiento
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV. Publicidad en redes sociales
Correos electrónicos promocionales
Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos
Puedes optar por recibir correos electrónicos promocionales de Philips y mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips y los socios de licencia de marca de Philips y sobre nuestros eventos. Esto significa que si nos das tu consentimiento, te proporcionaremos correos electrónicos promocionales, o si eres un cliente comercial, nos comunicaremos contigo sobre oportunidades comerciales que sean relevantes e interesantes para ti. Permítenos dar algunos ejemplos concretos.
Ten en cuenta que podemos combinar los datos que recopilamos sobre ti de las fuentes de Philips enumeradas anteriormente y ubicarlos en uno o más segmentos (grupos que tienen ciertas características en común) para adaptar nuestros correos electrónicos promocionales a tus intereses.
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
Usamos las redes sociales para mantenerte actualizado sobre los productos y servicios de Philips nuevos y existentes y para construir una relación comercial contigo.
Por qué tratamos tus datos personales y qué datos personales tratamos
Como se mencionó anteriormente, procesamos tus datos personales para comunicarnos contigo, a través de las redes sociales, con comunicaciones promocionales o anuncios sobre productos y servicios nuevos y existentes de Philips y sobre nuestros eventos.Por ejemplo, si has aceptado las cookies de publicidad dirigida en nuestro sitio web, es posible que rastreemos tu uso de nuestros sitios web (como las acciones que has realizado en nuestro sitio web) y mostrarte anuncios relevantes de Philips en tus redes sociales.
Si nos das tu consentimiento para recibir comunicaciones promocionales (por ejemplo, a través de nuestros formularios dedicados publicados en nuestros sitios web), es posible que proporcionemos tus datos personales (como su correo electrónico) a los proveedores de redes sociales para mostrarte anuncios relevantes de Philips en dichas redes sociales.
Si eres representante de un cliente o socio comercial de Philips existente o potencial (o prospectivo) , es posible que usemos tus datos personales para interactuar contigo, a través de las redes sociales (por ejemplo, LinkedIn), para oportunidades comerciales.
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips del país en el que te registraste para recibir correos electrónicos promocionales (identificada en nuestros Términos de uso, consulte el pie de página, como el operador del sitio web), así como Philips International BV.
Publicidad en redes sociales
Estas promociones pueden estar sujetas a avisos de privacidad complementarios.
Hay varias formas de participar. Por ejemplo, completando un formulario dedicado en nuestro sitio web, creando una cuenta MyPhilips, registrándose para recibir nuestra comunicación promocional a través de los formularios dedicados disponibles en nuestro sitio web o páginas de redes sociales, o calificando y revisando nuestros productos en nuestro sitio web.
Generalmente, recopilamos la información requerida para permitirte participar en la promoción, identificarte, evaluar si cumples con las condiciones de la promoción y cumplir con los términos contractuales de la promoción:
Base legal para el tratamiento
La base legal en la que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección es nuestra necesidad de celebrar o ejecutar un contrato contigo, o de tomar medidas precontractuales a petición tuya, específicamente para ejecutar los términos de uso de la promoción correspondiente.
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips identificada en las condiciones de uso de la promoción correspondiente, puesta a tu disposición en nuestro sitio web.
Base legal para el tratamiento
Tratamos datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos personales:
Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.
Tratamos tus datos personales para cumplir con una obligación legal o regulatoria a la que Philips está sujeto cuando informamos (a) eventos adversos a las autoridades competentes y (b) tendencias de aumento estadísticamente significativo (en frecuencia/severidad) de incidencias no graves, y cuando gestionamos reclamaciones;
Tratamos tus datos personales para el desempeño de una actividad realizada en interés público cuando investigamos incidentes para identificar la causa raíz y la acción correctiva preventiva, correctiva y de seguridad de campo necesaria; detectar tendencias de aumento estadísticamente significativo (en frecuencia/severidad) de incidentes no graves.
Cuánto tiempo conservamos tus datos personales
Philips, como fabricante, debe mantener la documentación técnica de sus dispositivos actualizada y disponible para las autoridades competentes durante un período de al menos 10 ( 15 en caso de dispositivos implantables) años después de que el último dispositivo cubierto por la misma declaración de conformidad haya sido puesto en el mercado (es decir, vendido).
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips, que es el fabricante del dispositivo médico, tal como se indica en la etiqueta reglamentaria del dispositivo correspondiente.
Base legal para el tratamiento
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos (retrospectivos) :
Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.
Base legal para el tratamiento
A menos que la ley aplicable exija lo contrario:
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico o que es el patrocinador de la investigación clínica, indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica.
En algunos casos, las investigaciones clínicas las realiza conjuntamente la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico (indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica) junto con las empresas afiliadas de Philips ubicadas en los Países Bajos ( Philips Electronics Netherlands BV o Philips International BV), Francia (Philips France Commercial SAS) y Alemania (Philips GmbH).
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Tratamos las siguientes categorías de datos (retrospectivos) :
Ten en cuenta que no tenemos acceso a la información directamente identificable sobre los pacientes, ya que el proveedor de atención médica pertinente la mantiene confidencial y no es necesaria para las operaciones de tratamiento que llevamos a cabo.
Base legal para el tratamiento
A menos que la ley aplicable exija lo contrario:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico o que es el patrocinador del estudio clínico, indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica.
En algunos casos, las investigaciones clínicas las realiza conjuntamente la empresa afiliada de Philips que es el fabricante del dispositivo médico (indicado en la documentación del estudio o en otra documentación relevante proporcionada por el proveedor de atención médica) junto con las empresas afiliadas de Philips ubicadas en los Países Bajos ( Philips Electronics Netherlands BV o Philips International BV), Francia (Philips France Commercial SAS) y Alemania (Philips GmbH).
Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos tus datos personales para los siguientes fines:
Qué datos personales tratamos
Para gestionar nuestra relación comercial contigo y garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, tratamos las siguientes categorías de datos personales:
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Este propósito incluye actividades tales como prevenir, preparar o participar en la resolución de disputas.
En este contexto, es posible que tratemos datos personales.
Por qué tratamos tus datos personales
Tratamos datos personales para los siguientes fines.
Qué datos personales tratamos
Según el propósito específico, tratamos varias categorías de datos personales (como datos de información de contacto y cualquier otra información necesaria para cumplir con los propósitos anteriores).
Base legal para el tratamiento
Las bases legales en las que nos basamos para tratar tus datos personales para los fines descritos en esta sección son:
Este propósito incluye actividades tales como prevenir, preparar o participar en la resolución de disputas.
Utilizamos medidas organizativas, técnicas y físicas para proteger tus datos personales, teniendo en cuenta la naturaleza tanto de tus datos personales como del tratamiento, así como de los posibles riesgos. Trabajamos constantemente para mejorar estas medidas para ayudar a mantener seguros tus datos personales.
Debido a nuestra naturaleza global, tus datos personales pueden ser transferidos o accedidos por empresas afiliadas de Philips o terceros de confianza de Philips en todo el mundo. Por supuesto, cuando lo hacemos, nos aseguramos de cumplir con las leyes que rigen la transferencia de datos personales entre países. Cuando transferimos datos personales desde el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza a:
Debido a nuestra naturaleza global, tus datos personales pueden ser transferidos o accedidos por empresas afiliadas de Philips o terceros de confianza de Philips en todo el mundo. Por supuesto, cuando lo hacemos, nos aseguramos de cumplir con las leyes que rigen la transferencia de datos personales entre países.
Cuando transferimos datos personales desde el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza a:
Dependiendo de nuestro motivo para procesar tus datos personales y de las leyes aplicables, tienes ciertos derechos sobre tus datos personales. Es aquí donde queremos hacerte saber cuáles son estos derechos.
Ten en cuenta que puede haber situaciones en las que tengamos derecho a denegar o restringir tus derechos de privacidad, por ejemplo, cuando sea necesario establecer, ejercer o defender a Philips de reclamaciones legales o cuando tu solicitud sea manifiestamente infundada o excesiva, en particular por su carácter repetitivo.
En Philips, nuestro objetivo es brindarte control sobre tus datos personales. Por lo tanto, dependiendo de la actividad, puedes controlar tus datos personales y ejercer tus derechos y opciones de privacidad por ti mismo, por ejemplo, iniciando sesión en tu cuenta MyPhilips y actualizando, modificando o eliminando tus datos personales o cancelando tu suscripción a nuestras comunicaciones promocionales por medio de del botón de baja (enlace) incluido en la parte inferior de nuestras comunicaciones promocionales.
En todos los demás casos, para ejercer tus derechos de privacidad, presentar una queja de privacidad o comunicarte con nuestro Delegado de Protección de Datos, puedes comunicarte con nosotros siguiendo nuestro formulario de contacto.
Haremos todo lo posible para atender tu solicitud a tiempo y de forma gratuita. En ciertos casos, podemos pedirte que verifiques tu identidad antes de actuar sobre tu solicitud.Por supuesto, si no estás satisfecho con la forma en que hemos manejado tu solicitud, puedes presentar una queja ante la autoridad supervisora competente de tu país o región.
A menos que se indique lo contrario en este aviso, estas son las categorías de terceros con quienes podemos compartir tus datos personales:
Eliminamos datos personales cuando ya no son necesarios para los fines descritos en este Aviso de privacidad.
En cualquier caso,a menos que se indique lo contrario en este Aviso de privacidad, los criterios que utilizamos para decidir nuestros períodos de retención incluyen: (i) si necesitamos tus datos personales para salvaguardar nuestro interés legítimo, para ejecutar un contrato al que estás sujeto o para responder a tus preguntas o brindarte el servicio o soporte requerido; (ii) si existe una obligación legal a la que estamos sujetos; o (iii) si la retención es aconsejable a la luz de nuestra posición legal (por ejemplo, con respecto a los estatutos de limitaciones, litigios o investigaciones reglamentarias aplicables).
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