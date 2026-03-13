¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?

Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
En función del modelo, puede cargar el cepillo dental Philips Sonicare de distintas formas. Asegúrese de utilizar siempre el cargador original que se incluye con el cepillo dental. No todos los cargadores Sonicare son compatibles con otros. El cargador puede ser un conector USB-A que requiera un adaptador de pared (no incluido).
Lea las siguientes instrucciones sobre cómo cargar el cepillo dental.
Enchufe el cargador a una toma de corriente.
Coloque el mango del cepillo dental en el cargador.
El indicador de batería comenzará a parpadear* para indicar que el cepillo dental se está cargando. Dejará de parpadear cuando esté completamente cargado, lo que puede tardar hasta 24 horas.
Puede dejar el cepillo dental en un cargador enchufado entre cepillados, ya que esto no afectará a la vida útil de la batería.
*Nota: El modelo DailyClean 1100 no incorpora un piloto indicador de batería.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HX6681/28 , HX3281/20 , HX3281/32 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›