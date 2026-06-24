¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?
Los pilotos y los pitidos del cepillo dental indican cuándo está listo para la recarga. Algunos cepillos dentales solo tienen un piloto indicador, mientras que otros tienen tres. Algunos cepillos dentales no incorporan un piloto indicador de batería. Siga las instrucciones de carga estándar que se especifican en el manual del usuario.
A continuación se muestra el significado de los pilotos indicadores para cada modelo:
El cepillo dental está en el cargador
El cepillo dental no está en el cargador
No luce ningún piloto
Completamente cargado y en modo de desconexión
Piloto verde permanente
Totalmente cargada
El piloto verde o blanco parpadea
Cargando
Verde intermitente
Parcialmente cargado
Piloto verde permanente
Totalmente cargada
Piloto ámbar intermitente y 3 pitidos
Batería baja
Piloto ámbar intermitente y 2 series de 5 pitidos
Batería vacía
El cepillo dental está en el cargador
El cepillo dental no está en el cargador
No luce ningún piloto
Completamente cargado y en modo de desconexión
3 pilotos verdes permanentes
Totalmente cargada
1, 2 o 3 pilotos intermitentes
Cargando
2 pilotos verdes permanentes
Parcialmente cargado
3 pilotos verdes permanentes
Totalmente cargada
1 piloto verde permanente
Batería baja
1 piloto ámbar intermitente con pitidos
Batería vacía
El cepillo dental está en el cargador
El cepillo dental no está en el cargador
No luce ningún piloto
Completamente cargado y en modo de desconexión
Piloto verde o blanco permanente
Totalmente cargada
Piloto verde o blanco intermitente
Cargando
Piloto verde o blanco intermitente
Parcialmente cargado
Piloto verde o blanco permanente
Totalmente cargada
Piloto ámbar intermitente y 3 pitidos
Batería baja
Piloto ámbar intermitente y 2 series de 5 pitidos
Batería vacía
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HX6392/02 .