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Asistencia de Philips

¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?

Los pilotos y los pitidos del cepillo dental indican cuándo está listo para la recarga. Algunos cepillos dentales solo tienen un piloto indicador, mientras que otros tienen tres. Algunos cepillos dentales no incorporan un piloto indicador de batería. Siga las instrucciones de carga estándar que se especifican en el manual del usuario.

A continuación se muestra el significado de los pilotos indicadores para cada modelo:
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6392/02 .

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