¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?

Si no está seguro de si su Philips OneBlade se está cargando, intente encenderla cuando esté conectada a la fuente de alimentación. Si no se enciende, significa que se está cargando.



Esto se debe a que todos los modelos de Philips OneBlade incluyen una función de seguridad que evita que se enciendan durante la carga. Esto minimiza el riesgo de que el producto se moje (por ejemplo, al utilizarlo para afeitarse en húmedo) mientras está conectado a una fuente de alimentación.



Nota: si su modelo de OneBlade tiene un indicador LED o digital de carga en el mango, este también indicará que el producto se está cargando.