Asistencia de Philips ¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?

Hay tres tipos diferentes de cabezales de cepillado Sonicare. El cabezal de cepillado adecuado para su cepillo dental depende del modelo que tenga.

El cabezal de cepillado de clic es el cabezal estándar y es adecuado para la mayoría de nuestros cepillos dentales recargables Sonicare.

Nuestros modelos Essence más antiguos tienen un cabezal de cepillado con rosca más grande.



Los cabezales Philips One y Philips One for Kids solo son compatibles con Philips One y Philips One for Kids.

Cabezal de cepillado de clic Cabezal de cepillado con rosca Cabezal de cepillado de Philips One Los cabezales de cepillado de Philips One también son de clic. Sin embargo, solo se pueden utilizar con el cepillo dental Philips One.

Cabezales de cepillo dental inteligente Los cabezales de cepillado inteligentes están equipados para indicar al cepillo dental qué cabezal está utilizando. En función del tipo, el cepillo dental seleccionará el modo y la intensidad óptimos. Puede reconocer un cabezal de cepillado inteligente mediante el icono situado en la parte inferior del cabezal de cepillado.