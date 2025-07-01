ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?

Las aplicaciones Sonicare y Sonicare For Kids están disponibles para Android e iOS. En la siguiente lista se muestra si la aplicación está disponible en su país.  

La aplicación Sonicare For Kids está disponible en Bielorrusia. No está disponible en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Israel, Kazajistán, Kuwait, Portugal, Serbia, y Turquía. 

 

Norteamérica 

Europa 

Oriente Próximo 

Asia Pacífico 

África

Canadá 

Austria 

Kuwait 

Australia 

Sudáfrica

Estados Unidos 

Bélgica 

Arabia Saudí 

China 

 

México

Bulgaria 

Emiratos Árabes Unidos 

Japón

 

 

Croacia 

 

Malasia

 

 

República Checa 

 

Nueva Zelanda

 

 

Dinamarca 

 

Singapur 

 

Estonia 

 

Corea del Sur

 

 

Finlandia  

 

Tailandia 

 

Francia 

 

 

 

Alemania  

 

 

 

 

Grecia 

 

 

 

Hungría 

 

 

 

 

Irlanda 

 

 

 

 

Italia 

 

 

 

 

Letonia 

 

 

 

 

Lituania 

 

 

 

 

Luxemburgo 

 

 

 

 

Países Bajos 

 

 

 

 

Noruega 

 

 

 

 

Polonia 

 

 

 

 

Portugal 

 

 

 

 

Rumanía 

 

 

 

 

Rusia 

 

 

 

 

Serbia

 

 

 

 

Eslovaquia 

 

 

 

 

Eslovenia  

 

 

 

 

España  

 

 

 

 

Suecia 

 

 

 

 

Suiza 

 

 

 

 

Ucraniano 

 

 

 
 Reino Unido  
 		 
 Kazajistán
 		   
 Israel
 		   
 Turquía
 		   

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6681/28 , HX3281/20 , HX3281/32 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia