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¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?

La aplicación Philips Sonicare le pide permiso para acceder a funciones de su dispositivo móvil, como su ubicación o sus contactos. Descubra por qué.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6392/02 .

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