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¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?

Si tiene dudas sobre lo que significan las luces y símbolos en el dispositivo de arreglo personal masculino Philips, lea nuestra respuesta más abajo.
 

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