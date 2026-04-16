¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?
Limpie el extractor antes del primer uso y después de cada sesión de extracción; especialmente las piezas que entren en contacto con la leche.
Consulte los métodos de limpieza y desinfección recomendados para su modelo de extractor a continuación.
Nota: No es necesario desinfectar las piezas que no entran en contacto con la leche. Puede limpiar la unidad del motor y el adaptador de corriente de los extractores eléctricos frotándolos con un paño suave y húmedo. Mantenga los tubos de silicona secos en todo momento para evitar que entre líquido en la unidad del motor.
Vea este vídeo para aprender a limpiar y desinfectar su extractor manos libres.
Aprenda a limpiar y desinfectar el extractor de leche eléctrico individual o doble Philips Avent.
Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.
Vea esta animación para aprender a limpiar y desinfectar el extractor de leche manual Essential.
Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.
Aprenda a limpiar y desinfectar el extractor de leche eléctrico Essential.
Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:SCF395/11 , SCF398/11 .