Asistencia de Philips ¿Cómo debo guardar la leche materna extraída?

Puede guardar la leche materna en el frigorífico (a menos de 4 ⁰C/39 ⁰F) durante un máximo de 4 días, o en el congelador (a menos de -18 ⁰C/0 ⁰F) durante 6-12 meses con un biberón, vaso de almacenamiento o bolsa de almacenamiento de leche materna Philips Avent. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda encarecidamente la congelación profunda (a menos de -4 ⁰F/-20 ⁰C).

Si va a llevar la leche materna con usted, utilícela en un plazo de 4 horas.

Consulte a continuación las temperaturas de almacenamiento recomendadas y dónde comprar accesorios de almacenamiento

Temperaturas de almacenamiento de leche recomendadas Ubicación Temperatura Duración máxima de almacenamiento Habitac. Hasta 25 °C (77 °F) 4 horas Frigorífico <4 °C (40 °F) 4 días Congelador <-18 °C (0 °F) (cuanto más frío, mejor) 6-12 meses Fuente: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Dónde comprar accesorios de almacenamiento de leche Puede pedir biberones, vasos de almacenamiento y bolsas de almacenamiento de leche materna en www.philips.com/avent, o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país para obtener ayuda.