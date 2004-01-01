Términos de búsqueda

¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?

Publicado en 04 de septiembre de 2025
Para obtener un rendimiento óptimo de deslizamiento y corte, le aconsejamos que sustituya la lámina cada 12 meses* o cuando ya no proporcione los resultados de afeitado o recorte esperados. Sustituya siempre la lámina por una lámina original de Philips.

La vida útil exacta de la lámina puede variar en función del uso. Al igual que una cuchilla manual, la lámina se desgasta con el tiempo, lo que puede afectar al rendimiento y aumentar la sensación de tirón durante el afeitado y el recorte. Puede que desee sustituir la lámina antes o después de lo indicado, dependiendo de su grado de satisfacción con el rendimiento de esta.
 

  • Sustituya la lámina de afeitado de inmediato si se daña.
  • La densidad y el grosor del vello influyen en la durabilidad de la lámina de afeitado.
  • Una limpieza y un mantenimiento regulares ayudan a prolongar su vida útil y a garantizar un rendimiento de afeitado óptimo. Limpie su afeitadora femenina Philips después de cada uso para eliminar el vello y los restos acumulados. 
  • Guarde la afeitadora femenina con un peine-guía o tapa protectora para proteger la lámina frente a posibles daños accidentales.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HP6341/00 , BRL130/00 , BRL170/00 .

