¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?

Si carga el producto Philips en un entorno húmedo (por ejemplo, un baño), utilice siempre un adaptador IPX4 para garantizar una carga segura. IPX4 indica que el adaptador es a prueba de salpicaduras.



Elija el adaptador que elija, asegúrese de que cumple los requisitos siguientes (esta información suele venir impresa en el propio adaptador).



Voltaje de entrada: 100-240 V.

Voltaje de salida: 5 V.

Potencia de salida: 1 A o superior.

Estanqueidad al agua: IPX4* para ambientes húmedos.

Marca de aprobación: Marca de aprobación/certificación relevante para su país (CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)



Nota importante: Usar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves. Desconecte siempre el producto del adaptador antes de limpiarlo con agua.

*Sugerencia: la X en IPX4 es un marcador de posición y es posible que aparezca otro dígito en su lugar (por ejemplo, IP24 o IP44) en la descripción de un adaptador. Si el segundo dígito después de "IP" es un 4, el adaptador está clasificado como resistente a las salpicaduras.