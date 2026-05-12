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Asistencia de Philips

¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?

Si su producto de cuidado personal de Philips incluye un cable de carga USB, cárguelo utilizando el cable junto con un adaptador de pared IPX4 de Philips u otro método de carga adecuado, como los que se indican a continuación.

Nota: Lea atentamente la siguiente información de seguridad antes de cargar el producto. Para obtener toda la información importante sobre seguridad, consulte los documentos suministrados con el producto.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S1151/00 , X3021/00 , MG5940/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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