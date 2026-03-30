Descontinuado
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LED-S25 [~P21W]
Cantidad de bombillas: 2
12 V, 2 W
Frenado, antiniebla traseras
Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si buscas mejorar tu estilo sin tener que comprar un automóvil más nuevo, reemplazar la iluminación exterior con luces LED es una forma inteligente de invertir tu dinero. Mejora la iluminación exterior de tu automóvil con luces de freno de un rojo más intenso, señalización de viraje ámbar vibrante, y luces de posición y marcha atrás blancas y brillantes. Tu automóvil expresa quien eres, así que muestra tu estilo con las luces LED de señalización exterior de Philips.
Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseas hacer con tu automóvil. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que haces. Las luces brillantes de señalización garantizan que te vean para mejorar tu seguridad. Ya sean las de marcha atrás, de posición o de freno, las luces Philips Ultinon LED de señalización te brindan el desempeño que necesitas y ofrecen a los demás conductores el tiempo adicional vital para reaccionar a tus movimientos.
Las lámparas incandescentes demoran en encenderse y alcanzar el desempeño máximo. Por otra parte, las luces LED se “encienden instantáneamente”. La diferencia se mide en fracciones de segundo y, si frenas fuerte, esas fracciones de segundo importan. Por ejemplo, a 100 km/h, tan solo la diferencia de cuatro décimas de segundo de tiempo de reacción equivale a 11 m adicionales de distancia de reacción, que representan el largo de 2.5 automóviles aproximadamente y se traducen en un tiempo de reacción adicional. Gracias a las luces LED de freno de Philips, en cuanto decidas frenar, el conductor detrás de ti lo sabrá.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.
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