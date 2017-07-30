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  • Tamaño compacto
  • Tamaño compacto
  • Tamaño compacto
  • Tamaño compacto

Descontinuado

Radio portátil

AE1530/00

2.7
| (13) Opiniones
Tamaño compacto
Disfruta de un sonido claro y de gran calidad estés donde estés con esta estética radio OM/FM compacta de Philips.
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Tamaño compacto

  • Sintonización analógica FM/MW

  • Altavoz integrado

  • Toma para audífonos

  • Funciona con baterías

Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Control giratorio para el volumen e interruptor de encendido y apagado

0

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

Micrófono integrado para disfrutar de la radio a todo volumen y con excelente sonido

El altavoz ofrece una buena calidad de sonido para disfrutar mucho más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.7

de 5

13

Opiniones

30/07/2017

España

España

Comprador verificado

Típico transistor que hace su función al 100%

Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

15/05/2012

España

España

buen transistor

Bueno y bonito transitor con calidad optima sobre todo por su precio, quizás por poner alguna queja el conector del auricular estaria mejor situado en la parte superior que en el lateral donde ocupa mas lugar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 DAB+ y Bluetooth®

11/08/2020

Argentina

Argentina

Hermoso y practico

Muy lindo diseño, pude escuchar a todos lados donde la lleve

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1530 Radio portátil