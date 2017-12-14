Descontinuado
Cabezal de afeitado CloseCut
Húmedo & seco
El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.
Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.
Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.
4.2
de 5
18
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Man2017
14/12/2017
Central América
Excelente máquina para afeitar. Corte suave y preciso.
Proporciona un corte suave. Es excelente y la recomiendo. Es confortable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
paticoxz
25/02/2019
Colombia
Magnifico
Es un producto que ayuda en la economía, porque evita la compra de maquinas desechables, jabón para afeitar y ahorro de agua.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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Jcarrero
27/08/2018
Colombia
Excelente afeitadora
Está afeitadora es excelente para uso tanto en seco como en la ducha y en húmedo. Tiene un gran desempeño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry