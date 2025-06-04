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  • Cuidado corporal suave y sin esfuerzo
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Body Groomer 3000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG3480/15

4
| (367) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Cuidado corporal suave y sin esfuerzo
Disfrute de un cuidado corporal sin esfuerzo y una comodidad mejorada de la piel. El sistema de afeitada de triple protección garantiza una afeitada suave y al ras, incluso en zonas sensibles, mientras que el peine de 2 o 3 mm proporciona un aspecto recortado y definido.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para obtener resultados cómodos y detallados

Cuidado corporal suave y sin esfuerzo

  • Sistema de afeitada de triple protección

  • Resultados al ras en la piel

  • Peines recortadores bidireccionales

  • 100 % apta para la ducha

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Peines recortadores desmontables para recortar el vello en cualquier dirección

Peines recortadores desmontables para recortar el vello en cualquier dirección

Con longitudes personalizables de recorte de 2 o 3 mm para adaptarse a su estilo, los peines recortadores bidireccionales recortan en cualquier dirección para que pueda disfrutar un grooming fácil y de alto rendimiento en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

367

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

04/06/2025

Central América

Central América

Fiabilidad

El producto es altamente resistente y fiable. Me gusta que recorta eficientemente. Me gustaría comprar sus repuestos en Costa Rica.

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra