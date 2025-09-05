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  • Cuidado sencillo para su cabello
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EssentialCareSecador

BHC010

4.5
| (91) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Cuidado sencillo para su cabello
El nuevo secador de cabello Philips Essential Care es lindo, compacto y potente. La potencia de 1200 W le permite secar su cabello suave y rápidamente. Los ajustes flexibles de cuidado están diseñados para satisfacer diferentes necesidades de secado y ofrecen un cuidado adicional.
Ver todos los beneficios

Cuidado sencillo para su cabello

  • 1200 W

  • Compacto

Mango plegable para fácil transporte

Mango plegable para fácil transporte

Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

Este secador de cabello de 1200 W crea un nivel de flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

3 ajustes flexibles de secado preseleccionados para distintas necesidades

3 ajustes flexibles de secado preseleccionados para distintas necesidades

Este secador de cabello compacto te ofrece tres posiciones de calor y velocidad preseleccionadas, para un secado rápido, en frío y de mayor cuidado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

91

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

05/09/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente!

Excelente, buen tamaño, más velocidades, liviano y no es tan. Fuerte como el modo anterior, por lo que cuida más el cabello

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

15/05/2020

Chile

Chile

Gran producto pequeño y potente

Lo compre para todos los dias la verdad que es pequeño pero muy potente me resulto muy practica

Ventajas

tamaño

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

25/07/2022

Argentina

Argentina

Tiene 3 funciones y también aire frío y plegable

Esta buenísimo para viajar ya que es plegable y es muy bonito el diseño

Ventajas

Para mi todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador