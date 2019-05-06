Descontinuado
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Acondicionamiento ionizado
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Katz
06/05/2019
Central América
Parte de la promoción
Top of the line!
[Employee of philipsglobal] nunca he sido muy fanática de las planchas para cabello porque tienden a resecar y a debilitar las puntas, pero esta plancha es una maravilla, inclusive para mí que no soy experta usándolas. Altamente recomendada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Isa221996
08/02/2019
Central América
Excelente
No maltrata para nada el cabello, lo deja sedoso y brillante, full recomendada
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
sam123
12/12/2018
Central América
Excelente
[Employee of philipsglobal] He sido cliente frecuente de planchas desde hace mucho tiempo y ésta me ha parecido super Buena. En tanto el diseño como el funcionamiento. 100% recomendada .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344