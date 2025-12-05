Para piernas y cuerpo
Con cabezal masajeador
Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.
Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.
Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.
4.7
de 5
18
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Pypper
05/12/2025
España
Parte de la promoción
Depilación efectiva
La Epilator 2000 es un apartado de depilación efectivo ya que arranca el pelo de raíz por lo que la depilación dura mas tiempo que depilándote con cuchilla, su diseño es atractivo y es muy cómoda de utilizar ya que su tamaño es pequeño. Me está gustando mucho como me deja de suave la piel sin vello.
Ventajas
La duración de la depilación ya que arranca el vello de raiz
Contras
No tiene la misma duración que la depilación láser
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Cristinast
27/11/2025
España
Parte de la promoción
Depilación suave y duradera
Después de estar unas semanas utilizando la depiladora, me pareció que la depiladora aporta una buena depilación dejando la piel suave tras su uso dado que arranca de raíz esos pelos que están saliendo y que con mi anterior depiladora no lograba arrancar. Los inconvenientes: Por el momento no veo ninguno porq estoy muy contenta con su uso. Recomiendo mucho su compra.
Ventajas
Arranca de manera suave el vello más fino.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Ishis22
23/11/2025
España
Parte de la promoción
Depiladora de 10
Si buscas una depilatoria con cable cómoda y fácil de usar, esta es la tuya, apurado al máximo y poco dolor. Muy recomendable
Ventajas
Facilidad uso, color
Contras
Cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 2000 BRE227/00 Depiladora con cable
El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.