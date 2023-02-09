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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora con cable compacta

BRE275/00

4.6
| (289) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Una depilación fácil
Disfruta de piernas suaves durante semanas con Philips Satinelle. Elimina de raíz el vello de incluso 0.5 mm con suavidad. La depilación es más sencilla gracias al mango ergonómico y el cabezal lavable para una higiene óptima
Ver todos los beneficios

Piel suave durante semanas

Una depilación fácil

  • Con luz Opti-Light

  • para piernas

  • + 4 accesorios

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que deja la piel suave y sin vello durante semanas.

Luz exclusiva incorporada para mayor visibilidad del vello más fino

Luz exclusiva incorporada para mayor visibilidad del vello más fino

La luz exclusiva incorporada permite que se excluyan menos vellos, a fin de brindar una depilación más efectiva.

2 posiciones de velocidad para agarrar los vellos más gruesos y delgados

2 posiciones de velocidad para agarrar los vellos más gruesos y delgados

2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso, y disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

289

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

09/02/2023

España

España

Comprador verificado

El producto cumple todos mis requisitos

Elegi este producto porque tengo otros productos de Philips y todos van perfecto.Sabia que va a cumplir lo que se describe y por eso lo compre.De verdad que va de maravilla.Estoy muy contento con la compra porque a mi mujer le encanta.Va muy suave sin dañar la piel,no pica.Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP531/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

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22/11/2022

España

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Comprador verificado

Depilación perfecta!

La depiladora funciona de maravilla, depila muy bien y sin dolor. La recomiendo para un uso personal y para regalar. Tiene un tamaño muy bueno para viajar, en la maleta ocupa muy poco. Os adjunto un par de fotos.

Ventajas

Muy buena depilación, buen tamaño y ligera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora con cable compacta

Sí, recomiendo este producto

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06/02/2022

España

España

Comprador verificado

Sencillez y eficacia

Necesitaba cambiar mi maquina de depilar. Opté por philips y acerté. Sencilla de utilizar y muy eficaz. La recomiendo a todo el mundo.

Ventajas

Sencilla, eficaz, versátil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE245/00 Depiladora con cable compacta

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