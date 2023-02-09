Descontinuado
Con luz Opti-Light
para piernas
+ 4 accesorios
Eficaz sistema de depilación que deja la piel suave y sin vello durante semanas.
La luz exclusiva incorporada permite que se excluyan menos vellos, a fin de brindar una depilación más efectiva.
2 posiciones de velocidad para eliminar el vello más fino y el más grueso, y disfrutar de un tratamiento de depilación más personalizado.
4.6
de 5
289
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Penev
09/02/2023
España
Comprador verificado
El producto cumple todos mis requisitos
Elegi este producto porque tengo otros productos de Philips y todos van perfecto.Sabia que va a cumplir lo que se describe y por eso lo compre.De verdad que va de maravilla.Estoy muy contento con la compra porque a mi mujer le encanta.Va muy suave sin dañar la piel,no pica.Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP531/00 Depiladora con cable compacta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRP531/00 Depiladora con cable compacta
Raquel3
22/11/2022
España
Comprador verificado
Depilación perfecta!
La depiladora funciona de maravilla, depila muy bien y sin dolor. La recomiendo para un uso personal y para regalar. Tiene un tamaño muy bueno para viajar, en la maleta ocupa muy poco. Os adjunto un par de fotos.
Ventajas
Muy buena depilación, buen tamaño y ligera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora con cable compacta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE224/00 Depiladora con cable compacta
Almucoa
06/02/2022
España
Comprador verificado
Sencillez y eficacia
Necesitaba cambiar mi maquina de depilar. Opté por philips y acerté. Sencilla de utilizar y muy eficaz. La recomiendo a todo el mundo.
Ventajas
Sencilla, eficaz, versátil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE245/00 Depiladora con cable compacta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential BRE245/00 Depiladora con cable compacta