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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE605/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora cuenta con exclusivos discos cerámicos que atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Incluye un cabezal de depilación extraancho que cubre más con cada pasada.
Ver todos los beneficios

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas y cuerpo

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • Diseño de mango en forma de S

  • Sin cable y recargable

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

02/04/2021

España

España

El producto es genial!!!

Me encanta, sobre todo que se puede usar para todp el cuerpo y la comodidad de hacerlo en la ducha

Ventajas

Compatible con el agua

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

18/06/2020

España

España

Estoy encantada con la compra

Una gran adquisición. No duele absolutamente nada y es cómoda y muy práctica, además de elegante. Me ha sorprendido bastante para bien.

Ventajas

Muy cómoda, fácil de usar y bonita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry

23/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Buen producto y buenos accesorios

[Employee of philipsglobal] Es una depiladora de arranque fácil de usar,se adapta perfectamente al contorno de cualquier parte del cuerpo.Los accesorios están muy bien, alguno no lo he utilizado como el de calmar el dolor pero con el resto de ellos puedes adaptar la depiladora a tus necesidades lo que hace de este producto una depiladora muy completa.Merece la pena en todos los sentidos.

Ventajas

Los accesorios

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry