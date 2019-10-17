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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
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  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
  • Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE630/00

2.5
| (46) Opiniones

1 premio

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino
El mango en forma de S te ayuda a pasarla por todo el cuerpo. El cabezal ancho con discos cerámicos depila hasta el vello más fino a ras de piel para unos resultados rápidos y duraderos. Uso en seco y en húmedo con cinco accesorios, para una rutina de belleza personalizada.
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Fácil de usar para unos resultados duraderos sin esfuerzo

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

  • Para piernas, cuerpo y rostro

  • 5 accesorios

  • Inalámbrica y recargable

  • Diseño de mango en forma de S

Mango con forma de "S" para facilitar el manejo en todas las zonas del cuerpo

El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612378

Opiniones

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2.5

de 5

46

Opiniones

17/10/2019

España

España

Súper recomendable

Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

06/05/2018

España

España

Me gusta bastante

Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator

03/11/2017

Chile

Chile

Producto facil y cómodo de usar

[Employee of philipsglobal] Este producto me gustó porque es fácil de usar, muy suave al contacto con la piel, además contiene implementos para variados usos de ella.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Depiladora en húmedo y seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Depiladora en húmedo y seco