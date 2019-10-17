Descontinuado
BRE630/00
Para piernas, cuerpo y rostro
5 accesorios
Inalámbrica y recargable
Diseño de mango en forma de S
El mango ergonómico es fácil de sostener y manejar, así tendrás un control total y un alcance ideal en todas las zonas del cuerpo.
El exclusivo cabezal de nuestra depiladora está fabricado con un material cerámico rugoso que atrapa con firmeza hasta el vello más fino.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Premios
2.5
de 5
46
Opiniones
Pancha
17/10/2019
España
Súper recomendable
Exelente máquina,delicada y ligera! Apta para distintas partes del cuerpo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Cascada72
06/05/2018
España
Me gusta bastante
Es un producto sencillo de usar, al principio parece un poco intimidatorio, pero después de usarla un poco te acostumbras, recomiendo mucho leer bien las instrucciones para así evitar errores, además, me parece que está muy completa en cuestión de usos. Claro es un poco doloroso al principio ya que sería como utilizar cera, pero con el tiempo te acostubras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator
REPH
03/11/2017
Chile
Producto facil y cómodo de usar
[Employee of philipsglobal] Este producto me gustó porque es fácil de usar, muy suave al contacto con la piel, además contiene implementos para variados usos de ella.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE630/00 Depiladora en húmedo y seco