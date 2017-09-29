Descontinuado
Para piernas, cuerpo y rostro
Discos de cerámica que cortan el vello
Cuatro rutinas de cuidado corporal
+ 8 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
Premios
4.3
de 5
368
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
andrea08
29/09/2017
Central América
Muy recomendable
[Employee of philipsglobal] La depiladora es super Buena y puede que en determinadas áreas pueda doler un poco, pero es totalmente soportable. El resultado vale la pena. Ya la he usado un par de veces y noto la diferencia en como va creciendo el vello,, mucho más delgadito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Male
29/08/2017
Central América
Buenisima opcion para depilacion
[Employee of philipsglobal] Me parece excelente este producto, facil de usar y sumamente efectivo. Lo recomiendo full.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Andrea
28/08/2017
Central América
Muy bueno!
[Employee of philipsglobal] Súper fácil y cómodo de usar. Realmente contenta con los resultados.
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora en húmedo y seco
Premio al diseño IF 2016