Para piernas, cuerpo y pies
Uso sin cable
+9 accesorios
La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar con firmeza vello de hasta solo 0,5 mm y eliminarlo. El amplio cabezal de la depiladora con pinzas un 50% más largas elimina más vello de una sola vez*. Prepárese para unas semanas sin vellos ni complicaciones.
Nuestras pinzas también giran más rápido por minuto en comparación con la Braun Silk-épil 9.
32 pinzas cerámicas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Las pinzas se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. El 91% de las mujeres afirma que se siente bien en la piel**.
4.7
de 5
283
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Maroc
25/06/2024
España
Comprador verificado
Fantástica
Depila genial, la piel queda súper suave, la recomiendo mucho
Ventajas
La bolsa donde guardarla
Contras
N/A
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry
Zoex
11/09/2023
España
Comprador verificado
Espectaculares resultados
Espectaculares resultados arranca los pelitos más pequeños y finos: una precisión increíble. Por eso la depilación es más duradera. Es muy rápida. Tiene accesorios muy prácticos.
Ventajas
Depilación precisa y fácil
Contras
Algo ruidosa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry
Turquoise
22/03/2023
España
Comprador verificado
Es muy rápida
Me encanta, es muy rápida, tenía una antigua de otra marca y no tiene nada que ver, esta es muy cómoda de utilizar y se hace súper rápido
Ventajas
Aque sea rápido depilarse
Contras
Que sea inalámbrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry
en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige
CLT Alemania N=153, 2019