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SatinShave Advanced Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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SatinShave AdvancedAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Manuales y documentación

Manual de información importante

  • PDF archivo, 119.5 kB
  • 15 April 2022

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 234.4 kB
  • 13 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Solución de problemas

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