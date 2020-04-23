Descontinuado
BRL170/00
Afeitadora de doble lámina
Sistema de afeitado avanzado
1 h de recarga + carga rápida
5 accesorios
Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 % más eficaces que las cuchillas Ladyshave tradicionales*. Situadas debajo de la lámina protectora, siguen tus contornos para ofrecerte nuestro afeitado más al ras.
A medida que pasas la afeitadora por tu cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas flotantes y cuello flexible se desliza de forma uniforme para mantener un contacto óptimo con la piel. Las láminas dobles de afeitado garantizan que no se escape el vello.
Las almohadillas de tacto suave situadas a cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen una pasada uniforme y una sensación cómoda, especialmente en las zonas curvas.
Premios
4.0
de 5
4
Opiniones
Yesi
23/04/2020
España
Buena
Autonomía y buen acabado. Ergonómico. Lo recomendaría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Maniqui
20/06/2020
Colombia
Es maravillosa
El producto es excelente, se identifica plenamente con lo que esperámos las mujeres de una afeitadora femenina.
Ventajas
Excelente producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
AngelicaT
27/09/2018
Colombia
Util y rápida
la he usado varias veces desde que la tengo y me sorprende la rapidez para rasurar las piernas, es muy facil para lavar e intercambiar los accesorios, me encanta !!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo