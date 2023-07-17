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Descontinuado

Essential BRT383/15 Recortadora para el área del bikini

BRT383/15

4.3
| (37) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.3

de 5

37

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

17/07/2023

España

España

Me encantaa

Me encanta es super cómoda de usar lo puedes llevar a cualquier sitio por que no ocupa nada no deja nada de irritaciones tiene cabezales distintos y es muy precisa

Ventajas

Es cómoda de usar y de llevar

Contras

De momento todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

17/07/2023

España

España

Me encanta

Lo recomiendo para todo tipo de mujeres, para recortar el pelo y rasurarlo. Va genial, muy rapido y eficaz. Me encanta.

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

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15/07/2023

España

España

Recortadora zona del bikini perfecta

He tenido la oportunidad de probar y es una excelente recortadora para la zona intima, no da pellizcos y al contacto con la piel no es agresivo, lo cual para lo mas sensible es lo mejor. El tamaño es muy bueno, permite realizar el recorte sin tener que hacer contorsionimos. Se adapta perfectamente a la zona, fàcil de usar, tiene potencia, varios cabezales para hacer varios tipos de recortes. Ademàs viene con un estuche que es muy practico tantost para guardar como para llevar encima.

Ventajas

Compacta, fàcil de usar, varios cabezales

Contras

Va con pilas y no bateria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BRT383/15 Perfilador para la zona del bikini

Sí, recomiendo este producto

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