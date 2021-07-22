Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.
Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.
Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.
4.3
de 5
115
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
22/07/2021
España
Comprador verificado
Producto impresionante
Por su relación calidad precio recomiendo este producto, funciona perfectamente, la batería dura bastante, tiene para barba con diferentes niveles, es resistente y duradero ya lo tengo un año.
Ventajas
Relación calidad precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Barbero
Luis G
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Corte preciso y cómodo
[Employee of philipsglobal] El producto me parece fantástico porque es preciso a la hora de cortar, se ajusta el largo del peine de manera muy fácil y muy segura. La duración de la batería es alta y no se descarga de no utilizarlo Tiene un diseño muy atractivo y cómodo para cogerlo y utilizarlo. El único inconveniente es que los pelos se quedan pegados por el cuerpo del barbero y hay que coger un cepillo para poder quitarlos y dejarlo limpio. Por lo demás es genial
Ventajas
precisión y comodidad
Contras
limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
ZZZZZZZ
19/03/2020
España
Comprador verificado
Cumple con su función
Es perfecto para dejarse alturas de barba y pelo entre uni y 5 mm.
Ventajas
Funcionalidad
Contras
Cabezal demasiado grande
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Barbero
El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips