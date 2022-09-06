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  • El mejor agua para un café más sabroso
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Descontinuado

Philips SaecoCartucho de filtro de agua Brita Intenza+

CA6702/00

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El mejor agua para un café más sabroso
El innovador cartucho de filtro de agua BRITA INTENZA+ se diseñó especialmente para proteger a su valiosa cafetera espresso Philips Saeco del sarro. Filtra el agua para mejorar el aroma y el sabor puro de su café.
Ver todos los beneficios

Agua recién filtrada que garantiza un aroma intenso

El mejor agua para un café más sabroso

  • para máquinas espresso Saeco

  • Mejora el sabor del café

  • Protege contra el sarro

  • Reemplazar cada 2 meses

Agua recién filtrada para un más exquisito aroma de café

Agua recién filtrada para un más exquisito aroma de café

El agua es un ingrediente esencial de cada espresso, por lo que siempre es mejor filtrarla de manera profesional para obtener un sabor óptimo. Por eso todas las máquinas espresso Saeco pueden equiparse opcionalmente con el innovador filtro de agua INTENZA+, que diseñamos junto con BRITA, líder mundial en filtros de agua domésticos. Simplemente ajústelo al nivel de dureza de su localidad y su tecnología sofisticada hará el resto. ¿El resultado? Las condiciones de agua ideales para un espresso con el más intenso aroma.

Ajustes de filtro de agua regulables

Ajustes de filtro de agua regulables

Los ajustes del filtro de agua se pueden adaptar a la dureza del agua. Solo debe girar el aro de ajuste del filtro de agua Intenza+. Ajústelo en A para zonas de agua blanda, en B para dureza media del agua (ajuste de fábrica) o en C para agua dura. Esto garantizará una protección óptima contra el sarro y el mejor sabor.

Proceso de preparación más eficaz

Proceso de preparación más eficaz

El filtro de agua garantiza una temperatura y presión constantes durante el proceso de preparación, lo que mejora el rendimiento de su cafetera espresso.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

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Opiniones

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2

06/09/2022

Argentina

Argentina

No es compatible con la serie 2200

Me compré un filtro y no entra (es diferente el ancho de la parte que calza), basicamente no es compatible como ya escribieron antes. Gente de Philips como pueden cometer un error tan grosero??. Comprè el filtro basandome en la informacion de la pégina oficial de Philips, es mas sigue diciendo que es compatile (philips es una empresa familiar con pocos empleqados? la verdad no entiendo)

Ventajas

Nada

Contras

Es increible que no sepan las compatibilidades de sus propios productos

Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+

Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+

13/08/2021

Argentina

Argentina

Esta mal la compatibilidad

No es compatible con el modelo 2200 como indica la página, lo básico que tiene que cumplir no lo cumple. Un desastre

Ventajas

Lo devolví

Contras

La pagima dice que entra en una Philips 2200 pero no.

Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+

Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+