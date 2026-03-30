Descontinuado
CA6704/99
para máquinas espresso Saeco
para 10 usos
Extienda la duración del aparato
uso mensual
Las pastillas Saeco Coffee Oil Remover eliminan todos los residuos de aceite del café, a la vez que mantienen su cafetera espresso funcionando eficientemente para obtener los mejores resultados.
Prolongue la vida útil de su cafetera espresso para disfrutar del máximo potencial de su cafetera. Para garantizar un rendimiento perfecto a lo largo del tiempo, limpie su cafetera una vez al mes o después de 500 tazas de café
El mantenimiento regular garantiza el mejor sabor y aroma de su cafetera espresso Saeco.
Opiniones